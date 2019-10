Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.
2019. október. 14. 15:01
Hogyan küzdhető le a szegénység? A Nobel-díjasok a nyomorban keresik a választ Vázoljuk, hogy hogyan fest egy 625 lóerős szupersportos divatterepjáró, ha le van nyitva a teteje.
2019. október. 14. 13:41
Kabrió dizájnterv készült a vadonatúj BMW X6 M-ből
A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött. 2019. október. 14. 21:26
Egykori OTP-s felsővezető került az Appeninn élére
Bűnügyi vizsgálat indult – közölte a horvát rendőrség a Magyar Hanggal. 2019. október. 14. 11:28
Vizsgálódnak a Borkai-ügyben Horvátországban
Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. 2019. október. 13. 21:20
Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás
Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen elnyerhető bizalom? 2019. október. 15. 10:03
Simán átverte a robot az embert, és ehhez még csak trükköznie sem kellett
Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.
2019. október. 14. 00:05
Zalaegerszeg fideszes maradt
Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba kerültek hadifogoly-táborba. 2019. október. 14. 18:21
Kiadják az oroszok 600 ezer Szovjetunióba hurcolt magyar hadifogoly adatait