Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja, amelyen elérte őket, még inkább az.

A 22 éves tornászfenomén az októberi stuttgarti világbajnokságról öt aranyat hozott el – csak az egyébként is mumusának számító felemás korláton nem sikerült érmet szereznie –, ezzel immár 19-szeres világbajnok. Összes vb-érmeinek száma pedig 25-re nőtt, amivel megdöntötte a sportág fehérorosz legendájának, Vitalij Scserbónak a csúcsát (23).

Ez volt a legjobb teljesítmény, amit valaha világbajnokságon nyújtottam. Nem vagyok a számok embere. Soha nem gondolok a rekordokra. Csak kimegyek, és csinálom. Versenyzem az országért, mert ez megtiszteltetés számomra

– értékelt Biles, akinek nagy valószínűséggel ez volt az utolsó vb-je.

© AFP / DPA / Marijan Murat

És a jövő nyári lesz az utolsó olimpiája. Az elmúlt tizenhat évben ugynis szinte megállás nélkül edzett és versenyzett, ami az egészségére is kihatott. A nagy, karriert befolyásoló sérülések elkerülték, de mára a kisebbekből is annyi gyűlt össze, hogy a sportoló folyamatos fájdalmakkal él. A BBC-nek tavasszal úgy nyilatkozott, a teste "szétesőben van", ezért nem tervez 2020-nál tovább.

Tokióba négyszeres olimpiai bajnokként és egyszeres bronzérmesként utazik. A 2016-os riói játékokon nyert ugrásban, talajon, összetettben és tagja volt a győztes csapatnak, gerendán pedig harmadik lett. Azzal, hogy egyazon olimpián négy aranyat szerzett, beérte Szabó Katalint (1984), Larisza Latnyinát (1956), Keleti Ágnest (1956) és Vera Caslavskát (1968).

Nehéz kezdetek

Simone Biles történetében nem csupán az eredményei csodálatra méltóak, hanem az is, honnan indulva, milyen utat bejárva érte el őket. Az ohiói Columbusban született 1997. március 14-én. Még csak hároméves volt, amikor három testvérével együtt nevelőszülőkhöz került, mert az anyjuk, a drog- és alkoholfüggő Shanon Biles alkalmatlannak bizonyult a gyereknevelésre. Az apjuk is lelépett, soha nem volt része az életüknek.

A két kisebb testvért, Simone-t és a húgát, Adriát három évvel később Shanon apja, Ron és annak második felesége, Nellie fogadta örökbe. A két nagyobb gyereket Ron húga vette magához. A tornász a nagyapját és annak feleségét tartja a valódi szüleinek, anyának és apának szólítja őket.

Bár kicsi voltam, nagyon jól emlékszem, milyen volt gondozásban élő gyereknek lenni, emlékszem, milyen elhagyatottnak és elfeledettnek éreztem magam. Mintha senki sem ismert volna és nem is akart volna megismerni. Nem számított a tehetségem, a szavam. Azzal, hogy családra találtam, megtudtam, milyen, ha fontos vagyok"

– írta a CNN-nek tavaly, amikor bejelentette, tanulmányi ösztöndíjat indít a szüleiktől elszakadt, gondozásban élő gyerekeknek.

Nem sokkal azután, hogy adoptálták, egy iskolai kirándulás alkalmával, jókora véletlen folytán talált rá a sportágára. Az osztály szabadtéri programra indult, de mivel épp zuhogott az eső, egy tornateremben kötöttek ki. A kis Simone egy tornászokat toborzó szórólappal tért haza, hamarosan pedig rendszeresen járt az edzésekre. Annyira tehetségesnek bizonyult, hogy nyolcévesen már külön edző foglalkozott vele, Amiee Boorman, aki riói sikereinek letéteményese is volt, az olimpia után azonban elváltak az útjaik.

A jó eredmények hamar jöttek, és Bilesnak 2012-ben választania kellett: ha komolyan gondolja, hogy elit tornász lesz, többet kell gyakorolnia, ám ehhez magántanulóvá kell válnia. Családja rábízta a választást, ő pedig a torna mellett döntött. Ettől kezdve hetente átlagosan 32 órát töltött edzésen, de nem viselte könnyen a társaság hiányát. "Folyton rém magányos voltam. Hiányoztak a barátaim és a suli. De a végén mégiscsak volt értelme. Úgy döntöttem, hogy még jobb akarok lenni, nem akartam csak úgy eldobni a képességeimet, tovább akartam fejleszteni őket."

Lelki zűrök

Ez azonban nem ment könnyen. Bilest, aki már 2011-ben is megpróbált elcsípni ott egy helyet, végül 2013-ban választották be az amerikai felnőtt női válogatottba, ám az eredményei romlani kezdtek. Első felnőtt versenyén, a márciusi Amerika Kupán egyéni összetettben rögtön második lett Katelyn Ohashi mögött, a júliusi US Classicon azonban összeomlott: többször esett, ugrásban pedig nem tudott indulni, mert megsérült a bokája. A válogatottat felügyelő Károlyi Márta – aki férjével, Károlyi Bélával éveken át irányította a csapat felkészülését – meghívta egy privát edzőtáborba, az apja pedig Robert Andrews sportpszichológushoz fordult, hogy segítsen a lánynak visszanyerni a korábbi magabiztosságát. Simone azonban nem volt túl nyitott. "Azt mondta, a férfi válogatott egyik tagja arról beszélt neki, hogy csak a bolondok jönnek el hozzám" – emlékezett vissza Andrews az első ülésükre. A tornász azonban hamar megnyílt, és a közös munka hatékonyságát az eredmények is igazolták.

© AFP / Lionel Bonaventure

Augusztusban a nemzeti bajnokságon már sokkal jobban ment Bilesnak: megnyerte az összetettet és az összes számban második lett. Bekerült az októberi, antwerpeni vb-re utazó keretbe is, az eseményről pedig két arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal tért haza, csak felemás korláton nem nyert érmet. Ő lett a hetedik amerikai tornásznő, egyben az első fekete, aki összetett világbajnoki címet nyert. Ami szúrta egyesek szemét.

Egyik olasz riválisa, Carlotta Ferlito egy interjúban azt mondta, Biles bronza után azt javasolta egyik csapattársának, hogy legközelebb ők is fessék magukat barnára, hátha úgy nyerhetnek valamit. Amikor pedig az olasz szövetség sajtósa pontosítani akart, csak olajat öntött a tűzre: úgy fogalmazott, hogy a tornasportban mostanában az olyan technikák jelentik a trendet, amelyek a fizikai erejükről ismert színesbőrű sportolók számára új lehetőségeket nyitnak, miközben a tipikusan kelet-európai, filigrán alkaltú tornászok hátrányba kerülnek.

Bilest egyébként a testalkatával is megtalálták. A mindössze 142 centiméteres, de csupa izom, technikás és rendkívül robbanékony tornászról 16 évesen mondta azt egy edző, hogy azért hibázott egy gyakorlatban, mert túl kövér. Amikor erről kérdezték, Biles azt mondta, sokkolta a dolog, de minden okkal történik, és lehet, hogy akkor éppen ezt kellett hallania, hogy aztán még jobbá váljon. Azoknak pedig, akik szintén átélték már, hogy a testalkatuk miatt piszkálták őket, azt üzente: "abban a testben kell magabiztosnak lenned, amit Isten adott, mert az vagy te, és meg kell tanulnod szeretni önmagad."

Larry Nassar áldozata

Az antwerpeni világbajnokság sikereitől kezdve nem volt megállás: a következő két évben is világbajnok lett egyéni összetettben, amire korábban egyetlen nő sem volt képes tornában. Mellette pedig beszerzett még összesen nyolc érmet a különböző szereken. 2016-ban pedig következett a riói diadalsorozat.

Az olimpia után tervezett szünetet tartott Biles. 2017 elején megjelent önéletrajzi könyve, majd beszállt a Dancing with the Stars amerikai táncos esztrádműsorba, ahol partnerével, Sasha Farberrel a negyedik helyen végeztek.

Augusztusban állt újra edzésbe, de akkor már nem Aimee Boorman irányította a felkészülését: a tréner váltani akart, még 2016-ban elfogadta egy floridai edzőközpont állásajánlatát. Távozása után Biles azt mondta, akár lehetne a saját maga edzője is, hiszen tudja, mit és hogyan kell csinálnia, de jó, ha van mellette valaki, aki csattogtatja az ostort. Végül a francia-amerikai Laurent Landival és feleségével, Cecile-lel kezdett dolgozni.

Addigra már javában zajlott az amerikai tornászválogatott orvosának, Larry Nassarnak a pere, akit több mint 250 lány és fiatal nő vádolt meg szexuális zaklatással. Áldozatai között több tucat tornász is akadt. Az egyikük Biles volt. 2018 januárjában 156 nő állt ki a bíróság elé, hogy elmondja, mit tett vele Nassar, akit végül 175 év börtönre ítéltek, Biles azonban nem volt köztük. Helyette a Twitteren tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben azt írta:

Túl sokáig kérdezgettem magamtól, vajon túl naiv voltam-e. Az én hibám volt? Már tudom a választ ezekre a kérdésekre. Nem. Nem, nem az én hibám volt. És nem fogom magammal cipelni a bűntudat terhét, ami Larry Nassaré, az amerikai tornászszövetségé és másoké.

Megjegyezte azt is: magában szeretné feldolgozni a mindazt a fájdalmat, amit olyasvalaki okozott neki, akiben megbízott.

Vissza a tornához

Szabadsága alatt mit sem koptak a képességei: Biles tökéletes állapotban tért vissza a tornához. Már a második versenyén, az amerikai nemzeti bajnokságon minden egyes számban győzött. Az októberi, dohai világbajnokságon aztán úgy nyert négy aranyat, hogy a selejtező előtti este hasi fájdalmai miatt kórházba került. Miután kiderült, hogy vesekő okozta a problémát, nem pedig a vakbele, kijelentkezett, és másnap a felemás korlát kivételével – ahol második lett – minden más számban első helyezettként kvalifikált a döntőre. Ahol a csapatverseny mellett győzött ugrásban és talajon. Felemás korláton második, gerendán pedig a harmadik lett. És a világon elsőként megnyerte sorozatban a negyedik egyéni összetett vb-aranyát. Többször is hibázott, a gerendáról egyszer még le is esett, de még így is 1,5 ponttal többet szerzett, mint a második helyezett.

© AFP / Lionel Bonaventure

Biles lendülete megtörhetetlennek tűnik. Az idei, stuttgarti vb-re felkészítő versenyein is halmozta az érmeket, annak ellenére, hogy családja életét súlyos ügy árnyékolta be: augusztusban hármas gyilkosság vádjával letartóztatták a bátyját, a 24 éves Tevin Biles-Thomast. Bár nem együtt nőttek fel, a tornász mégis nehezen dolgozta fel a hírt. "Fáj a szívem minden érintettért, főleg az áldozatokért és családtagjaikért. Semmit sem mondhatok, ami enyhítené a fájdalmukat, de szeretném kifejezni mély együttérzésemet azoknak, akikre hatással volt ez a szörnyű tragédia" – írta.

A saját ligájában

Nincs olyan aktív versenyző a tornasportban, akinek tehetségét, képességeit és legfőképpen eredményeit össze lehetne hasonlítani Bileséival. A saját ligájában indul, és általában akkor is dobogóra áll – többnyire a legfelső fokra –, ha hibázik. A rekordok helyett a technikája csiszolása, a lehetetlennek gondolt elemek megavalósítása az, ami foglalkoztatja. Amikor Stuttgart előtt erről kérdezték, azt válaszolta: "A rekordoknál sokkal értékesebb számomra az, hogy elemet neveznek el rólam. Az, hogy kimegyek oda, és be tudom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok kivitelezni őket a legnagyobb nyomás alatt is."

Eddig négy Biles van, egy ugrásban, egy gerendán, kettő pedig talajon. Az ugrást először a 2018-as amerikai válogatón mutatta be, és az az évi világbajnokságon is sikerrel teljesítette, így aztán hivatalosan is a neve alatt került be a szabálykönyvbe.

A második egy leugrás gerendáról: dupla hátraszaltó dupla csavarral. Az elem, amelyet Stuttgartban mutatott be, a H nehézségi besorolást kapta; nincs másik ilyen bonyolultságú ezen a szeren. A tornász mégis elégedetlen, szerinte ezt a mozdulatot még nehezebbnek kellene ítélni. A nemzetközi tornaszövetség (FIG) biztonsági okokkal magyarázta a döntését, mint írták, a duplaszaltós leugrás, csavarral vagy anélkül, növeli annak a veszélyét, hogy a tornász a nyakára érkezik, és megsérül.

Talajon két Bilest is nyilvántartanak. Az egyik, amit még 2013-ban neveztek el róla, dupla előreszaltó nyújtott testtel, fél csavarral.

A másik pedig az ugyancsak Stuttgartban bemutatott hátra duplaszaltó, benne három csavarral.

Megtalálta a hangját

Miközben sorra dönti a csúcsokat és megtanult saját maga ellen versenyezni, Biles egyre inkább rátalál a saját hangjára is. Az amerikai szövetséget a mai napig ostorozza nyilatkozataiban, amiért annak tisztviselői, bár az évek során több jelzést is kaptak Nassar gyanús, "speciális kezelési" gyakorlatáról, nem vizsgálták ki a panaszokat, sőt, többen falaztak a csapatorvosnak.

És egyre határozottabb véleménye van a világról és benne magáról. "Fontos, hogy megtanítsuk a fiatal nőknek, hogy teljesen rendben van azt mondani, igen, én ebben jó vagyok, és nem visszafogni magukat. Csak a férfiaktól látjuk ezt, akiket dicsérnek ezért. A nőket viszont lenézik miatta. (...) Ez nem beképzeltség. Öt világbajnoki címet nyertem, és ha azt mondom, én vagyok itt a legjobb tornász, a reakció az lesz: milyen rátarti!. Pedig ez tény, ott van a papíron. Szerintem fontos, hogy ezt megtanítsuk."