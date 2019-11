Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20191102_A_KENO_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0d65ab-90c0-4c56-9873-3f67b1e73201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_A_KENO_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 02. 21:30","title":"A KENÓ nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kazanyban nyerte meg a klasszis úszónő a világkupán a jubileumi aranyat.\r

\r

","shortLead":"Kazanyban nyerte meg a klasszis úszónő a világkupán a jubileumi aranyat.\r

\r

","id":"20191101_Hosszu_Katinkanak_megvan_a_300_aranyerme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd72355c-fa62-4b03-a3c4-173b64f551f7","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Hosszu_Katinkanak_megvan_a_300_aranyerme","timestamp":"2019. november. 01. 18:59","title":"Hosszú Katinkának megvan a 300. aranyérme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","shortLead":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","id":"20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba5984d-a249-4836-b39e-a6fd1e36fad4","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","timestamp":"2019. november. 02. 19:25","title":"A Mezőkövesd pontokat rabolt az Üllői útról + honvédos álomgól videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","shortLead":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","id":"20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac204dc-17f3-42c7-afe7-fa0a0017c94f","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","timestamp":"2019. november. 02. 10:23","title":"Fizetésünk egy részéről is lemondanánk, csak legyen jobb a főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","shortLead":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","id":"20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d176816-ba4b-47ad-8204-c868ca55ec0a","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","timestamp":"2019. november. 02. 11:03","title":"Kilenc év után bezár a Hadik Irodalmi Szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]