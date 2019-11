Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és London-Sydney járatának lehetőségét. Az üzemanyagtartályok kibővíthetősége mellett kérdés az is, hogy az utasok hogyan bírják majd a 20 órás bezártságot, miközben leszállás nélkül 13 időzónán repülnek át.","shortLead":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és...","id":"201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126ece2-317f-4ed3-8536-cd413aa2b62a","keywords":null,"link":"/360/201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","timestamp":"2019. november. 01. 12:00","title":"Már tesztelik a világ leghosszabb repülőjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó versenyből.\r

","shortLead":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért...","id":"20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5280-8f9a-4bd0-9a54-d5f19a30eaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2019. november. 02. 12:32","title":"Eggyel kevesebb demokrata kihívója maradt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO Kijevnek nyújtott támogatása destabilizáló és provokatív hatással van az ukrajnai helyzetre - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtöki kijevi látogatását és a NATO-Ukrajna bizottság ülését kommentálva ","shortLead":"A NATO Kijevnek nyújtott támogatása destabilizáló és provokatív hatással van az ukrajnai helyzetre - jelentette ki...","id":"20191101_Ismet_odaszoltak_a_NATOnak_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f135541-9838-4e31-aa7c-afee221223fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Ismet_odaszoltak_a_NATOnak_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 01. 16:12","title":"Ismét odaszóltak a NATO-nak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","shortLead":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","id":"20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf2a960-f12d-42ee-9489-df04d18977b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2019. november. 02. 14:37","title":"Már nem üzletel pálinkával Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e817e9a8-1921-43e4-b608-b103832c3d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20191101_Jol_megtrollkodta_az_egyik_fapados_tarsasag_a_masikat_egy_halloweenpoennal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e817e9a8-1921-43e4-b608-b103832c3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c029b1-090c-4fc2-a2e8-c236f4f2da26","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Jol_megtrollkodta_az_egyik_fapados_tarsasag_a_masikat_egy_halloweenpoennal","timestamp":"2019. november. 01. 20:28","title":"Jól megtrollkodta az egyik fapados társaság a másikat egy halloween-poénnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","shortLead":"Dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","id":"20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72451fa9-7ba3-4f79-88f5-c00401f44f0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Leállt a K&H alkalmazása, a honlapja sem elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-től tart az építkezés.","shortLead":"2017-től tart az építkezés.","id":"20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f688700a-e293-4241-be44-336b3a6ec096","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","timestamp":"2019. november. 02. 10:03","title":"2021-re kész a Pannon Park, nem lesz olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]