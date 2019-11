Az olasz szakember az M4 Sportnak értékelt a 2-0-ra elveszített walesi találkozó után.

„Nem szeretek veszíteni, amikor kikapok, akkor is máshogy szeretnék kikapni. Mindenkinek fel kell fognia Magyarországon, hogy képességbeli hiányok vannak, ezt egyértelműen ki kell emelnem. Felelős vagyok én is, mert túl sok meccset vesztettünk.

Ha akarják, akkor elmegyek, akár már ma, nem holnap, de szeretném megoldani a problémákat."

– felelte Rossi.

A mérkőzés kapcsán azt mondta,, hogy a játékosok hozzáállását megfelelőnek látta, de csak az első félidőben látott jó játékot, sokat hibázott a csapat. Véleménye szerint mindkét gólt védekezési hiba előzte meg, mindössze egy óriási ziccere volt a magyar csapatnak.

„Horvátországban a komplett középpálya, most majdnem a komplett védelem kiesett, ez még a legjobb csapatoknak is gondot jelentene, balszerencsések is voltunk ilyen szempontból, de vannak határaink, és ez jobban kijön idegenben, nehezebb ezen túllendülni” – mondta Rossi.