[{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, nem is tudott róla.","shortLead":"Sőt, nem is tudott róla.","id":"20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005c262-afe7-4836-9802-1c679be2623d","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","timestamp":"2019. november. 18. 14:12","title":"Erzsébet királynő nem hagyta jóvá András herceg interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d1409-77dc-4344-8c6a-1ea47fcd39d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","timestamp":"2019. november. 19. 18:16","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, és több mérkőzését hazai közönség előtt, a Puskás Arénában játszhatja. ","shortLead":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz...","id":"20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db9fb6-e318-4d85-acdf-4bbbd786a746","keywords":null,"link":"/sport/20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 19. 06:30","title":"Hit és hozzáállás – Rossi szerint ennyi kell a válogatott sikeréhez, mi azért számolgattunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","shortLead":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","id":"20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83879e78-14c4-4fa9-9e51-5a924733ff48","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","timestamp":"2019. november. 18. 08:39","title":"Villamos ütközött egy autóval a Döbrentei téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt a csillagászati megfigyelési technológiák, valamint az űrutazás közelmúltjáról és jelenéről is.","shortLead":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt...","id":"20191117_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d80d2f-4eef-472a-813b-d9907f3f9fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 17. 21:33","title":"Podcast: Elon Musk a sci-fiből csinált valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja fojtani az ellenzéki önkormányzatokat, a jobbikos Jakab Péter azt kérdezte, hazugságvizsgálóval is nyilatkozna-e Orbán Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. A legizgalmasabb kérdéseket és válaszokat videón is megtalálják a cikkben. ","shortLead":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja...","id":"20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb916a7d-cc59-4dfc-9e5a-843cf5b12082","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","timestamp":"2019. november. 18. 19:32","title":"Orbán szerint ő nem verte át Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]