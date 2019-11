Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési kedvezményből. Bár a csok rövidtávon tovább drágítja majd az építési költségeket és a telekárakat, a konstrukció akár 2040-ig is a piacon maradhatna. A magyar lakásállomány viszont még ebben az esetben is csak több mint 200 év alatt újulna meg. ","shortLead":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési...","id":"20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84792acc-de17-466a-9d2d-1322d765ff4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","timestamp":"2019. november. 27. 07:20","title":"22 százalékkal csökken majd a csok értéke az újépítésű ingatlanoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","shortLead":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","id":"20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7f43d-ade4-48f2-991c-8bcd8b3813f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 17:22","title":"Újabb kutatás állítja: visszafordíthatatlannak tűnik a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","shortLead":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","id":"20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b001dd-e61c-4e3e-a226-014ad68b0a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","timestamp":"2019. november. 27. 12:23","title":"Kásler szerint nem az egészségüggyel van baj, csak a betegek mennek későn orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KPMG hasonlította össze az öt éven belül átadott sportlétesítmények építési költségeit.","shortLead":"A KPMG hasonlította össze az öt éven belül átadott sportlétesítmények építési költségeit.","id":"20191126_stadion_puskas_arena_europa_epitkezes_kpmg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e80791-1680-422d-aa4b-2359390c15a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_stadion_puskas_arena_europa_epitkezes_kpmg","timestamp":"2019. november. 26. 21:53","title":"Kevés drágább új stadion van a Puskás Arénánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte élsportoló és történelemtanár is volt, de az alkotás örömét végül a bohóclétben találta meg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál. Portréinterjú Csatári Évával.","shortLead":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte...","id":"201947_csatari_eva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90fb0-04fe-456d-9e1c-bad4eebc2506","keywords":null,"link":"/360/201947_csatari_eva","timestamp":"2019. november. 27. 13:00","title":"Csatári Éva: \"Sztracsatellaként több bókot kapok, mint a magánéletben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","shortLead":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","id":"20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533d300-a17d-4c56-bc48-270e026b8b20","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","timestamp":"2019. november. 28. 14:37","title":"Jeremy Clarkson: „Greta Thunberg egy idióta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","shortLead":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","id":"20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf162f1-8a08-4472-bfbe-db446e59d6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","timestamp":"2019. november. 27. 18:33","title":"Fejre állt egy autó a Megyeri hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","shortLead":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","id":"20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6bac61-35e0-4249-9d6a-35ecb217a70a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","timestamp":"2019. november. 27. 13:37","title":"Hatalmas robbanás történt egy texasi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]