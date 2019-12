Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő még nem tudja.","shortLead":"Ő még nem tudja.","id":"20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b27f5e-543e-40d3-93f0-a903fc28851f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","timestamp":"2019. december. 04. 17:40","title":"Marabu Féknyúz: Ilu néni afféle régimódi pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás eszközöket ígérve a jövő év elejére.","shortLead":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás...","id":"20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd17046-2599-4311-9176-f2518d685739","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","timestamp":"2019. december. 05. 19:33","title":"Bejelentették: visszatér a Motorola a csúcskategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, de ezeknek a lépéseknek a részleteiről nem írtak semmit, az indoklásuk szerint azért, hogy sikeres legyen az ügylet.","shortLead":"Az MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében – közölte a Magyar Nemzeti...","id":"20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320614e2-6aba-4ce7-bc5f-8b2516be7162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MNV_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2019. december. 04. 18:50","title":"Tovább dolgozik az MNV, hogy orosz kézbe adják a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt miniszterelnök többször védelmébe vette a „cigányterrort” hangoztató Milan Mazurek szélsőjobboldali politikust.","shortLead":"A volt miniszterelnök többször védelmébe vette a „cigányterrort” hangoztató Milan Mazurek szélsőjobboldali politikust.","id":"20191205_Megvadolta_Robert_Ficot_a_szlovak_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a378253-1efd-43da-8d4d-66f5e970109c","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Megvadolta_Robert_Ficot_a_szlovak_rendorseg","timestamp":"2019. december. 05. 18:23","title":"Megvádolta Robert Ficót a szlovák rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","id":"20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13da3b-e297-4908-80c1-9342bca5bf37","keywords":null,"link":"/elet/20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","timestamp":"2019. december. 05. 13:33","title":"Medvét vettek videóra az Aggteleki Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők a Gyarmati Dezső Uszodában. ","shortLead":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők...","id":"20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2daf5-b58b-4c6d-8367-09b41259cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","timestamp":"2019. december. 04. 20:39","title":"Csökkentik a jegyárakat a rekorddrága budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","shortLead":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","id":"20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bd89b-d14a-4e61-b388-83c79a10adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","timestamp":"2019. december. 04. 17:19","title":"Tíz évig trükköztek a riasztók forgalmazói, félmilliárdosnál is nagyobb bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak, hanem „szerencsésen versenyeztek”. Eszerint Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak igencsak nagy szerencséje volt az elmúlt években. Simicska Lajos ehhez képest szerény eredménnyel zárta NER-karrierjét.","shortLead":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak...","id":"20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce538c-4b48-47db-9970-e5f3a05237fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","timestamp":"2019. december. 06. 06:30","title":" Így tettek zsebre 2071 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]