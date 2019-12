Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","shortLead":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","id":"20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bd89b-d14a-4e61-b388-83c79a10adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","timestamp":"2019. december. 04. 17:19","title":"Tíz évig trükköztek a riasztók forgalmazói, félmilliárdosnál is nagyobb bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","shortLead":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","id":"20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172d2997-0610-420b-a95e-27edcb73e900","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","timestamp":"2019. december. 05. 09:32","title":"Itt az első komoly ízelítő az új James Bond-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i Vénusz-sorozat újabb darabját találták meg egy őskori ásatáson nyáron az észak-franciaországi Amiens-ben – közölte az INRAP francia régészeti intézet.","shortLead":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i...","id":"20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b475c8-c8ef-4c25-af33-b675d093c579","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","timestamp":"2019. december. 05. 08:33","title":"Találtak egy 23 000 éves szobrocskát: csak 4 centis, de nagy kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).","shortLead":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket...","id":"20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92853cfc-30d4-4684-bfef-8e69316f1ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","timestamp":"2019. december. 05. 11:31","title":"Szerződést bont a közmédia az ellenzéki városok tévéivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világon egyedülálló kezdeményezést támogatott csak a kormány - válaszolt Mága Zoltán azoknak a zenészeknek, akik szerint az ő zenéje egyáltalán nem olyan értékes, hogy ennyi közpénzzel kéne megsegíteni.","shortLead":"A világon egyedülálló kezdeményezést támogatott csak a kormány - válaszolt Mága Zoltán azoknak a zenészeknek, akik...","id":"20191204_Maga_Zoltan_Allami_tamogatast_szemelyesen_sohasem_kaptam_es_nem_is_kertem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983f8a0d-d52e-4132-a992-d27543a796e4","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Maga_Zoltan_Allami_tamogatast_szemelyesen_sohasem_kaptam_es_nem_is_kertem","timestamp":"2019. december. 04. 20:23","title":"Mága Zoltán: \"Állami támogatást személyesen sohasem kaptam, és nem is kértem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","shortLead":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","id":"20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a7194-44bf-447f-a0fc-9b5878834172","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","timestamp":"2019. december. 05. 19:26","title":"Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére a helyzet kezelésében még bizonytalan Pekingnél vannak az aduk.","shortLead":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére...","id":"20191204_Diadal_plafonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20eaf8-27e5-44f4-9efd-6b56eb8f49bb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Diadal_plafonnal","timestamp":"2019. december. 04. 13:00","title":"Átütő ellenzéki siker ad reményt a demokráciapártiaknak Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy fogamzásgátló gyógyszer hatására kisebb lesz a hipotalamusz, ami kapcsolatba hozható az ingerültséggel és a depressziós tünetekkel.","shortLead":"Egy fogamzásgátló gyógyszer hatására kisebb lesz a hipotalamusz, ami kapcsolatba hozható az ingerültséggel és...","id":"20191205_agy_szerkezet_fogamzasgatlo_tabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bc3b1-a836-42ca-8429-d6ab9895053a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_agy_szerkezet_fogamzasgatlo_tabletta","timestamp":"2019. december. 05. 16:06","title":"Drámai módon változtatja meg az agy szerkezetét a fogamzásgátló tabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]