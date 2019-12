Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","shortLead":"A meghitt karácsonyi pillanatok közben arra is felhívják a figyelmet, milyen sokszínű a társadalom. ","id":"20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6940b305-29c2-4b69-9cc2-b5df6723785b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e81f12-0605-4499-acf1-ddca2fe80c56","keywords":null,"link":"/elet/20191210_melegcsok_hm_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. december. 10. 14:09","title":"Melegcsók is szerepel a H&M karácsonyi reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","shortLead":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","id":"20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3e13de-99ac-45a4-a6f7-79d7d25bb38b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","timestamp":"2019. december. 11. 15:37","title":"Felszámolják Matolcsy unokatestvérének egykori bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék dizájnja a Galaxy S11-ét idézi.","shortLead":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék...","id":"20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af24e66-6d36-4c80-8de6-2546c662558d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Galaxy S11? Akkor nézze meg azt a Samsung-telefont, amit a héten mutatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","shortLead":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","id":"20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688d09b-926a-40f6-a2ab-82c71b778937","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 11. 16:25","title":"Boris Johnson elbújt egy hűtőházban, hogy ne kelljen a tévéseknek válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","shortLead":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","id":"20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b6d0cd-73d9-4271-82e0-8226f8d3624a","keywords":null,"link":"/elet/20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","timestamp":"2019. december. 11. 17:06","title":"Odavan az internet a kispapáért, aki széket csinált magából a párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]