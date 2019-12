Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. ","shortLead":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. ","id":"20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd345d9c-80a4-4915-bb4c-7008e8d9ef5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","timestamp":"2019. december. 19. 21:55","title":"Megállapodtak Berlinben az orosz gáz ukrajnai tranzitjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","shortLead":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","id":"20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13dd0-aa6b-4f23-88c2-0800b3294e93","keywords":null,"link":"/elet/20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","timestamp":"2019. december. 19. 20:20","title":"A légitársaság a felelős, ha a repülőn ránk ömlik a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is született Márki-Zay Péter perében. Mindkét eljárás a szegedi bíróságokat érinti, a polgármesterek, igaz, más-más ügyekben, de eltérően a vélekednek az igazságszolgáltatásról.","shortLead":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is...","id":"20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e426f-4580-4db4-80db-731a50c5fc14","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","timestamp":"2019. december. 21. 08:41","title":"Botka László a Szegedi Törvényszékre zúduló össztűzről: A legsötétebb diktatúrát idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76547fb2-2b82-4722-ae68-4aa2b34992a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasúti pályát és felsővezetékeket építhet az R-Kord, 9,4 milliárd forintos közbeszerzés került a felcsúti karácsonyfa alá.","shortLead":"Vasúti pályát és felsővezetékeket építhet az R-Kord, 9,4 milliárd forintos közbeszerzés került a felcsúti karácsonyfa...","id":"20191220_opus_meszaros_vasut_rkord_keleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76547fb2-2b82-4722-ae68-4aa2b34992a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f512ac-f776-49e5-a0b7-d9f5e4b900a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_opus_meszaros_vasut_rkord_keleti","timestamp":"2019. december. 20. 16:32","title":"Mészáros Lőrincék 9,4 milliárd forintból dolgozhatnak 5 kilométer vasúti szakasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig fizettek a lakossági fegyverekért, most viszont már büntetnek miattuk.","shortLead":"Eddig fizettek a lakossági fegyverekért, most viszont már büntetnek miattuk.","id":"20191220_Veget_ert_a_jotekonysagi_fegyvergyujtes_UjZelandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dc5f3-3559-4fbc-9fab-66f1e1408276","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Veget_ert_a_jotekonysagi_fegyvergyujtes_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 20. 11:08","title":"Véget ért a jótékonysági fegyvergyűjtés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048bfd8a-301d-46c2-be49-827204a9d9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunszentmárton első embere szerint soha nem határozták meg számukra, hogy milyen cégeket kell választaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"Kunszentmárton első embere szerint soha nem határozták meg számukra, hogy milyen cégeket kell választaniuk...","id":"20191220_Allitasuk_szerint_nem_tudtak_Boldog_ugyeirol_a_kepviselo_valasztokeruletenek_polgarmesterei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048bfd8a-301d-46c2-be49-827204a9d9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a853be-d4c5-420d-bece-f309c8180971","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Allitasuk_szerint_nem_tudtak_Boldog_ugyeirol_a_kepviselo_valasztokeruletenek_polgarmesterei","timestamp":"2019. december. 20. 21:21","title":"Állításuk szerint nem tudtak Boldog ügyeiről a képviselő választókerületének polgármesterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul tovább terjedhet, már most is érinti Etiópiát – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO.","shortLead":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul...","id":"20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d4a70b-020f-456e-a1a7-faf7545b9e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","timestamp":"2019. december. 19. 19:03","title":"Olyan súlyos a sáskajárás Afrikában, hogy két országot is komoly veszélybe sodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]