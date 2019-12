Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e231f53-d53e-4b6a-8f82-d16d719e0fb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A prófétát bírálta a vád szerint Dzsunaid Hafíz, akit már hat éve börtönben tartottak. Ráadásul magánzárkában, mert - amint a helyi média magyarázta - rabtársai megölték volna, ha együtt van velük.","shortLead":"A prófétát bírálta a vád szerint Dzsunaid Hafíz, akit már hat éve börtönben tartottak. Ráadásul magánzárkában, mert...","id":"20191221_Istenkaromlas_vadjaval_halalra_iteltek_egy_pakisztani_egyetemi_professzort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e231f53-d53e-4b6a-8f82-d16d719e0fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b9b5-d02e-4136-aad2-15f695b969c6","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Istenkaromlas_vadjaval_halalra_iteltek_egy_pakisztani_egyetemi_professzort","timestamp":"2019. december. 21. 11:41","title":"Istenkáromlás vádjával halálra ítéltek egy pakisztáni egyetemi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","shortLead":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","id":"20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0021e6-d6f6-41c5-819c-dadf826880b8","keywords":null,"link":"/elet/20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","timestamp":"2019. december. 22. 14:12","title":"1700 denevért talált az erkélyén egy ukrán lakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot...","id":"20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72add329-dcc7-4b99-bc32-8068b88d55af","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","timestamp":"2019. december. 21. 13:22","title":"Ismeretlen szennyező anyagot öntött egy férfi a bajai csatornahálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60 százaléka van jó véleménnyel a gyorsított eljárásban kivégzett diktátorról, aki perében azt mondta, majd a román nép mond róla végső ítéletet. Ítéletre vár – ha nem is végsőre – a véres rendszerváltás utáni első megválasztott román elnök, Ion Iliescu, akit súlyos vádakkal illetnek 1989-es cselekedeteiért.","shortLead":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60...","id":"201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17562f2-ab0a-4c49-91dc-11e2a9ac9815","keywords":null,"link":"/360/201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","timestamp":"2019. december. 22. 08:15","title":"30 év után bíróság ítélet értékelheti át, amit a román forradalomról tudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas megszállta volna a karácsonyi illusztrációkat. A kereszténység beépítette jelképei közé az ókor kígyókat felszippantó szarvasait, a magyar karácsonyokon pedig egy ősi, mitikus szarvast emlegettek. Utánajártunk, mi köze a szarvasnak a karácsonyhoz.","shortLead":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas...","id":"20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8379238-1f94-4276-8eb1-68f815dbe7c6","keywords":null,"link":"/elet/20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","timestamp":"2019. december. 22. 20:00","title":"Itt a téli napforduló, de hogy jön ide a szarvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826e62d-37fd-4e6e-8fad-39c8e696bb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden második ember élményt akar adni ajándékként az idén karácsonyra. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt ajándékozni, összesen 25 ezer forint körüli értékben - derült ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital karácsonyi felméréséből. A válaszolók több, mint fele nagyon várja az ünnepet, 41 százaléka műfenyőt díszít, és harmada stresszel az előkészületek miatt. ","shortLead":"Minden második ember élményt akar adni ajándékként az idén karácsonyra. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt...","id":"20191221_Divat_lett_elmenyt_ajandekozni_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d826e62d-37fd-4e6e-8fad-39c8e696bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e322ce06-a9d7-406d-933f-6992b1b5a84e","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Divat_lett_elmenyt_ajandekozni_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 21. 10:54","title":"Divat lett élményt ajándékozni karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]