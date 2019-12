Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 volt az év, amikor Mészáros Lőrincet hivatalosan is dollármilliárdossá koronázták. Egyesült két nagy tőzsdei vállalata, lepasszolta az erőművét az államnak, gitárral ropta a Highway to Hell-re, jótékonykodott, nyilatkozott fociról, vadászatról, és Orbán Viktorhoz fűződő barátságáról.","shortLead":"2019 volt az év, amikor Mészáros Lőrincet hivatalosan is dollármilliárdossá koronázták. Egyesült két nagy tőzsdei...","id":"20191228_Besztof_Meszaros_Lorinc_amikor_a_felcsuti_dollarmilliardos_dollarmilliardos_lett_es_tancra_perdult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3efdc5-d0ef-4dee-ac56-bc008e8659f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Besztof_Meszaros_Lorinc_amikor_a_felcsuti_dollarmilliardos_dollarmilliardos_lett_es_tancra_perdult","timestamp":"2019. december. 28. 14:00","title":"Besztof Mészáros Lőrinc 2019: amikor dollármilliárdos lett, és táncra perdült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","shortLead":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","id":"20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c3991-6bca-40f7-94ce-93b907513577","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. december. 28. 18:37","title":"Az ellenzéki jelölt már az első napon le is adta a kellő számú aláírást Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"Révész Sándor","category":"elet","description":"A gyengébb megy a levesbe hatévesen. Pedig ott a recept, hogyan lehet jobban csinálni.","shortLead":"A gyengébb megy a levesbe hatévesen. Pedig ott a recept, hogyan lehet jobban csinálni.","id":"20191227_Nyelviskolat_az_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce36e7f-a124-4dc5-bb19-45c3ca5514b4","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Nyelviskolat_az_iskolaba","timestamp":"2019. december. 27. 13:30","title":"Nyelviskolát az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58a1b9b-9682-4341-b8cb-cd18f856bac6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az arab uralkodócsaládok sokszor csak látszólag liberálisok a nők jogainak kérdésében. A férfiak elnyomása elől menekülni próbáló hercegnők sorsa gyakran házi őrizet, önkéntes száműzetés vagy halál.","shortLead":"Az arab uralkodócsaládok sokszor csak látszólag liberálisok a nők jogainak kérdésében. A férfiak elnyomása elől...","id":"201951__arab_hercegnok__hanyatott_sors__kepmutatas__menekules_az_aranyketrecbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58a1b9b-9682-4341-b8cb-cd18f856bac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebb377f-764d-4d72-b94e-8fec8f2482df","keywords":null,"link":"/360/201951__arab_hercegnok__hanyatott_sors__kepmutatas__menekules_az_aranyketrecbol","timestamp":"2019. december. 28. 12:00","title":"Krimibe illő, ahogy az arab hercegnők szökni kényszerülnek \"aranyketrecükből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.","shortLead":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó...","id":"20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca72b7-f2e9-45fb-a702-63f28e03d09c","keywords":null,"link":"/kkv/20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","timestamp":"2019. december. 27. 19:21","title":"Sztrájkot hirdettek az év végére a Germanwingsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","id":"20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17313bd2-b886-4760-998b-73bca59ae857","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","timestamp":"2019. december. 27. 15:25","title":"Ne kösse láncra a kutyáját petárdázás idején!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","shortLead":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","id":"20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03013006-eb62-4b30-915b-76d4c926a068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","timestamp":"2019. december. 28. 10:07","title":"Hawaii pizzára cserélik a magyarok az ünnepi menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]