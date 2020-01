Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra vagyunk hivatottak, hogy találkozzunk másokkal, meghalljuk segélykiáltásukat - mondta Ferenc pápa év végi szentmiséjében.","shortLead":"Arra vagyunk hivatottak, hogy találkozzunk másokkal, meghalljuk segélykiáltásukat - mondta Ferenc pápa év végi...","id":"20191231_ferenc_papa_egyhaz_szentmise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277a7ac7-af34-4093-a00d-77ba3d1dae0c","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_ferenc_papa_egyhaz_szentmise","timestamp":"2019. december. 31. 21:01","title":"Ferenc pápa: Az egyháznak ismét be kell vetnie magát a forgatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint még nem teljesült minden feltétel a szerződéshez. Ha az eladók nem teljesítették valamelyik feltételt, Magyarország akár el is állhatott volna az ügylettől, de ez nem történt meg.","shortLead":"November 30-ig kellett volna lezárni a trieszti magyar kikötő adásvételét, de ez egyelőre elmaradt, a külügy szerint...","id":"20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1723aba8-2acd-4908-b4e6-19ad2d5e9a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0854b8ed-9fee-48ea-9954-7776c06df848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Csuszik_a_magyar_tengeri_kikoto_megszerzese","timestamp":"2020. január. 02. 11:15","title":"Lejárt a határidő, de még mindig nem vettük meg a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","shortLead":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","id":"20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd5528-c26d-4159-8efe-cc9f0390c3d8","keywords":null,"link":"/sport/20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","timestamp":"2020. január. 02. 11:08","title":"Hosszú és Gyurta is bekerült az évtized legjobb úszói közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ab39bf-8324-4703-a9a9-b79fc845e8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat házassági ígérettel, fenyegetéssel vették rá a prostitúcióra. ","shortLead":"A lányokat házassági ígérettel, fenyegetéssel vették rá a prostitúcióra. ","id":"20200102_Napi_ot_ferfit_kellett_kiszolgalniuk_a_bunbanda_aldozatainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ab39bf-8324-4703-a9a9-b79fc845e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0b6b9-b6de-47b4-b69b-61774e06942b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Napi_ot_ferfit_kellett_kiszolgalniuk_a_bunbanda_aldozatainak","timestamp":"2020. január. 02. 15:26","title":"Napi öt férfit kellett kiszolgálniuk a magyar bűnbanda áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor napjai meg vannak számlálva, de néhány évtizedig még biztos velünk marad.","shortLead":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor...","id":"20200101_KOZLEKEDES","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3604a8f-2ed5-4e70-9331-fffaef97c9d5","keywords":null,"link":"/360/20200101_KOZLEKEDES","timestamp":"2020. január. 01. 16:00","title":"Nem kérdés, hogy a jövő az elektromos autóké, de az áttörésig még kell vagy húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást találnia gyártóknak, hogy a téli mínuszokban ne merüljön le gyorsabban a készülék.","shortLead":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást...","id":"20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058e8bfc-f211-4451-ac80-67eddaf05402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 02. 11:24","title":"Nem legenda: a hideg időben tényleg gyorsabban merül a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Holttestet találtak a tűzoltók egy családi ház oltása közben Pellérden szerdán. ","shortLead":"Holttestet találtak a tűzoltók egy családi ház oltása közben Pellérden szerdán. ","id":"20200101_Halalos_haztuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc38ac79-e0e0-4d93-bdca-0d4bc234b5ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Halalos_haztuz","timestamp":"2020. január. 01. 11:29","title":"Halálos háztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","shortLead":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","id":"20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a55c8d-3d88-425e-8bff-70d32cadcd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","timestamp":"2020. január. 02. 11:28","title":"Lábon lőtte magát Trump a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]