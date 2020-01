Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1733c4d5-0ffb-433e-b1bf-b041c121c4bd","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A finanszírozás már megvan a kormánypárt 2020-as nagy dobásához: az elvesztett szavazók és az elszalasztott fiatalok meggyőzéséhez. Közös cégben talált egymásra Orbán milliárdos barátjának pénze és a feladatra visszahívott Habony Árpád üzlettársa.","shortLead":"A finanszírozás már megvan a kormánypárt 2020-as nagy dobásához: az elvesztett szavazók és az elszalasztott fiatalok...","id":"202001__orban_rendezi_sorait__libikokan_afidesz_kaderei__fiatal_no_rajongo__a_jollakottak_viadala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733c4d5-0ffb-433e-b1bf-b041c121c4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693720cb-f38e-4570-bfbd-9dc50cfca637","keywords":null,"link":"/360/202001__orban_rendezi_sorait__libikokan_afidesz_kaderei__fiatal_no_rajongo__a_jollakottak_viadala","timestamp":"2020. január. 03. 08:00","title":"Retteghetnek a kegyeltek, Orbán újrakeveri a kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be a lapunknak, hogy még csak meggyanúsítás történt.","shortLead":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be...","id":"20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b83986-966e-4441-b809-7f7e46058891","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 19:54","title":"Meggyanúsította a rendőrség Donáth Lászlót könnyű testi sértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő, dollármilliárdokat fialó mítosszá vált. Az alaptörténetet most zárja le a kilencedik rész, a Skywalker kora.","shortLead":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő...","id":"202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03300fd9-8ad6-4746-bb92-271a7b6ffe01","keywords":null,"link":"/360/202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","timestamp":"2020. január. 02. 18:00","title":"Az Erő eredője: Innen indult a Star Wars-mítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","shortLead":"Kilőtt a szolgáltatási ágazat, de a feldolgozóipar is szépen nőtt.","id":"20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c868c92b-6fd0-4c79-b676-7d5606b84bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_nemet_foglalkoztatottsag_foglalkoztatottak_aranya_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 02. 12:07","title":"Rekordmagasra nőtt a német foglalkoztatottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban megregulázná a nagy technológiai vállalatokat.","shortLead":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban...","id":"20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86312c14-1807-4c33-87d2-48b92c2db748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","timestamp":"2020. január. 03. 13:03","title":"Leleplező nyilatkozatot tett a Google-ről egy volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és Gergely Márton tolmácsolásában. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és...","id":"20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03bcda-7f6d-402f-99e7-78f8010fe7f3","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","timestamp":"2020. január. 03. 13:00","title":"Kijut-e az Eb-re a válogatott, mit tud majd Hosszú Katinka az olimpián? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]