[{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást. Egy vezető tisztségviselő is egymilliót fizethet.","shortLead":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást...","id":"20191203_telekom_szamhordozas_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825b0e0-98fb-4298-9399-828443428392","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_telekom_szamhordozas_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 09:39","title":"Addig kekeckedett a Telekom egy ügyfelével, amíg tízmillió forintra bírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő egy igen aggasztó problémát szúrt ki az iOS 13-at futtató iPhone 11 Pro használatakor: a telefon akkor is követi a felhasználó “mozgását”, ha az nem akarja.","shortLead":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő egy igen aggasztó problémát szúrt ki az iOS 13-at futtató iPhone 11 Pro...","id":"20191204_apple_ios_13_iphone_11_pro_nyomonkovetes_helymeghatarozas_kikapcsolasa_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a1a7aa-68ce-43a6-bb51-c9265b93e765","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_apple_ios_13_iphone_11_pro_nyomonkovetes_helymeghatarozas_kikapcsolasa_hiba","timestamp":"2019. december. 04. 16:03","title":"Aggasztó hibát találtak az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","shortLead":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","id":"20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3a3e9-4dcb-4e1d-8cbc-9f2b72863d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 02. 18:24","title":"Tömegbaleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló polgármester kapott cédulát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló...","id":"20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed19dce-df6e-4a7c-a90b-7415263a3ebd","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","timestamp":"2019. december. 04. 08:05","title":"Radar360: rosszabbul élnek a nyugdíjasok, már a takarító is hiányszakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt az incidens miatt.","shortLead":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt...","id":"20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9357f8-3901-4c48-b14e-d9f668b31fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. december. 02. 20:16","title":"Egy tanár lophatta el egy poggyászőr pénztárcáját a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom különféle vállalatait összefogó Alphabet éléről.","shortLead":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom...","id":"20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80964813-a732-439c-87f3-83618891b4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 03. 23:09","title":"21 év után visszavonul a Google-birodalom éléről a két alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","id":"20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843530bb-0b3e-473e-8718-4f41d325750e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","timestamp":"2019. december. 03. 13:03","title":"Kapcsolja be: a Telekom 31 napos korlátlan mobilnetet és beszélgetést ad 500 ezer ügyfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]