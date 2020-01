Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás.\r

","shortLead":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter...","id":"20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5d477-9a5f-492e-95fb-b13423e658dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","timestamp":"2020. január. 05. 14:15","title":"Iráni külügyminiszter: a kulturális helyszínek elleni támadás háborús bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8ef6c2-3a62-4b8c-a23e-09c846f8121c","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: katonadal, petárdaháború, bozóttűz, légicsapás, ítélet.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200105_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8ef6c2-3a62-4b8c-a23e-09c846f8121c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afae9a2-21a8-45af-9ba4-e12b23e51b7b","keywords":null,"link":"/360/20200105_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. január. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya írni ment, tűzzáporban találta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3cbadd2-167e-460e-8b6b-87ded61a2b0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katonai akadémiát ért légicsapás Tripoli ostroma közben.","shortLead":"Egy katonai akadémiát ért légicsapás Tripoli ostroma közben.","id":"20200105_Huszonnyolc_ember_halt_meg_Tripoliban_egy_legicsapasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3cbadd2-167e-460e-8b6b-87ded61a2b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eda341e-3b8a-4dd0-8d9d-0f581d82fd4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Huszonnyolc_ember_halt_meg_Tripoliban_egy_legicsapasban","timestamp":"2020. január. 05. 09:20","title":"Huszonnyolc kadét halt meg Tripoliban egy légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","id":"20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932ac6f6-02cc-43d1-ae75-457ec35d687f","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","timestamp":"2020. január. 05. 17:19","title":"Vonattal ütközött egy kerti traktor Tiszaalpáron, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország elhagyására szólítja fel az iraki parlament a külföldi csapatokat Kászim Szulejmáni bagdadi likvidálása után. Ez ebben a formában a magyar katonákra is vonatkozik, bár a határozatnak nincs kötelező érvénye.","shortLead":"Az ország elhagyására szólítja fel az iraki parlament a külföldi csapatokat Kászim Szulejmáni bagdadi likvidálása után...","id":"20200105_Az_irak_parlament_a_kulfoldi_csapatok_hazakuldeserol_hozott_hatarozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da635c38-66d3-4fd5-85a2-22bb4cb0eb39","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Az_irak_parlament_a_kulfoldi_csapatok_hazakuldeserol_hozott_hatarozatot","timestamp":"2020. január. 05. 16:41","title":"Az iraki parlament a külföldi csapatok hazaküldéséről hozott határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer járművet gyárt majd a németországi üzemében. \r

","shortLead":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer...","id":"20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3b50-499b-4d23-8633-36a27a952044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","timestamp":"2020. január. 05. 10:46","title":"A Tesla évi félmillió kocsit gyárt majd Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","shortLead":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","id":"20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26368eab-af05-4b4d-9cee-faff9b116280","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 20:59","title":"Leégett egy három Michelin-csillagos étterem Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]