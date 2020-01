Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","shortLead":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","id":"20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ec9f91-1753-40f9-b4d2-569e28e99a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","timestamp":"2020. január. 05. 08:45","title":"Trump: Keményen le fogunk sújtani Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","id":"20200106_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b2a14-32ee-4a8d-a311-ad4b463e918a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2020. január. 06. 09:18","title":"KSH: 365 ezer forintot keres az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","shortLead":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","id":"202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec75bb-cc60-4d25-ace8-cd1563cbdbf3","keywords":null,"link":"/360/202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","timestamp":"2020. január. 04. 12:15","title":"Étrendkiegészítővel kezelnék a meddőséget, kockázati tőke is van mögöttük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges intelligencia terén. Első körben az objektumfelismerésnél hasznos szoftverelemekre vezetnek be exporttilalmat.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges...","id":"20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f991631-d340-4fa5-80b1-74ea592e5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","timestamp":"2020. január. 06. 07:03","title":"Az USA kormánya megtiltotta, hogy bárki spéci mesterséges intelligenciát adjon el Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe. A repülőt december 27-én érte baleset, fél perccel az után, hogy felszállt Almati repülőteréről.","shortLead":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe...","id":"20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65446f59-1aad-43f8-8995-7741e279b685","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","timestamp":"2020. január. 04. 15:06","title":"Felvette egy kamera a kazah utasszállító balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépő forgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe.","shortLead":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti...","id":"20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699cb11-1cfc-4483-bc0f-c41e269017e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","timestamp":"2020. január. 04. 13:54","title":"Csak belépni lehet Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]