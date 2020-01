Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aukció előtt világkörüli turnéra viszik a könyvet.","shortLead":"Az aukció előtt világkörüli turnéra viszik a könyvet.","id":"20200110_Elarverezik_Shakespeare_400_eves_gyujtemenyes_kotetenek_egy_peldanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e028eb-745f-4c64-9258-2d3cb7d49dde","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Elarverezik_Shakespeare_400_eves_gyujtemenyes_kotetenek_egy_peldanyat","timestamp":"2020. január. 10. 21:16","title":"Elárverezik Shakespeare 400 éves gyűjteményes kötetének egy példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA és nyugati szövetségesei szerint Irán lőtte le szerdán – valószínűleg tévedésből ­– a MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe induló gépét, Irán viszont lehetetlennek nevezte, hogy a repülőt rakétatalálat érte. Miközben az orosz propaganda már az USA-t vádolja a gép lelövésével, egyre több jel utal arra, hogy a Boeinget egy orosz gyártmányú rakétával semmisítették meg. A repülők történetében szomorúan gyakran fordul elő, hogy polgári gépek válnak célponttá.","shortLead":"Az USA és nyugati szövetségesei szerint Irán lőtte le szerdán – valószínűleg tévedésből ­– a MAU ukrán légitársaság...","id":"20200110_iran_ukrajna_kanada_legibaleset_teheran_raketatamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ccd7f7-d59a-4704-aee5-e675083e6b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iran_ukrajna_kanada_legibaleset_teheran_raketatamadas","timestamp":"2020. január. 10. 20:00","title":"Repülőrejtély – amit a Teheránnál szerencsétlenül járt ukrán gépről tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","shortLead":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","id":"20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ba1c8-e5e6-4437-9fee-506d20acf301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. január. 11. 10:59","title":"Négy autó karambolozott az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","shortLead":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","id":"20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986adeb-14c9-46c5-8eaa-fc278eae95e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","timestamp":"2020. január. 10. 15:26","title":"Az Európai Bizottság regisztrálta a kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","shortLead":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","id":"20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239d22bf-a97f-46d7-803f-bc8452a1f878","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 10. 19:35","title":"Madárinfluenzával fertőzött csirkék pusztultak el Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső kádárista magyar népről borong világnézeti vezérorgánuma. Állítólag elvesztette az ifjúságot. ","shortLead":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső...","id":"20200110_TGM_Csak_a_szokvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833b60-78ec-47a6-a9a2-3f236e8bdace","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_TGM_Csak_a_szokvany","timestamp":"2020. január. 10. 10:35","title":"TGM: Csak a szokvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hírességek sorához csatlakozott a felajánlással.","shortLead":"Hírességek sorához csatlakozott a felajánlással.","id":"20200110_Leonardo_DiCaprio_harommillio_dollart_ajanlott_fel_a_tuzoltasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77584b8-ce74-413f-a5a8-ef080e30521e","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Leonardo_DiCaprio_harommillio_dollart_ajanlott_fel_a_tuzoltasra","timestamp":"2020. január. 10. 10:12","title":"Leonardo DiCaprio hárommillió dollárt ajánlott fel a tűzoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik áldozata most halt meg.","shortLead":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik...","id":"20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff05805f-cd82-4bd2-9e2c-e6e315957beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","timestamp":"2020. január. 09. 21:27","title":"Évekkel ezelőtt megmérgezték a szendvicsét, most meghalt a fiatal férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]