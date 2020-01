Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint nem okozna káoszt, ha tartósan lezárnák a hidat.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint nem okozna káoszt, ha tartósan lezárnák a hidat.","id":"20200110_A_fovaros_dontheti_el_hogyan_hasznalja_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d8e5e4-e321-44a8-ac3f-f9e02160fe49","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_A_fovaros_dontheti_el_hogyan_hasznalja_a_Lanchidat","timestamp":"2020. január. 10. 17:33","title":"A főváros döntheti el, hogyan használja a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798abf1f-fb91-4b68-b95e-e0e9206efbcd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A cseh újhullám képviselője több filmben is együtt dolgozott Milos Formannal.","shortLead":"A cseh újhullám képviselője több filmben is együtt dolgozott Milos Formannal.","id":"20200110_Meghalt_Ivan_Passer_a_Tuz_van_babam_forgatokonyviroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798abf1f-fb91-4b68-b95e-e0e9206efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1856da2a-5739-45df-8419-e1c074938bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Meghalt_Ivan_Passer_a_Tuz_van_babam_forgatokonyviroja","timestamp":"2020. január. 10. 21:40","title":"Meghalt Ivan Passer, a Tűz van, babám forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beruházásról. Videó.","shortLead":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő...","id":"20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679aee2-0017-4211-9a13-dbefe60aaba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","timestamp":"2020. január. 10. 19:10","title":"Ön is elköltözne a vörös zónából? Aggódnak a Samsung-gyár mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még a tevékenységi engedélyét is visszavonhatják. A cég közlése szerint már rendezték az ügyet.","shortLead":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még...","id":"20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724fc838-0c5e-4cc8-a9ed-697159e0823b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","timestamp":"2020. január. 10. 20:15","title":"Rogán barátainak gyorskölcsöncége komoly bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet néhány éve még nem ismertünk, ma pedig már egyre inkább meghatározzák az egész életünket. Mi jöhet még?","shortLead":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet...","id":"20200110_fenntarthatosag_trend_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f971d-004d-4a25-b7cb-e85982bc1dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_fenntarthatosag_trend_2020","timestamp":"2020. január. 10. 17:00","title":"Vegánok, etikusok, újrahasznosítók – milyen irányzat szerint élünk 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","id":"20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e384d-46b7-4d49-9fea-f105543829f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","timestamp":"2020. január. 10. 15:48","title":"Nevetgélve videózta, ahogy verik a társát – durva bántalmazás egy kaposvári gyerekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a1849-f7e3-408b-8ba1-2907d0699058","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","timestamp":"2020. január. 11. 13:07","title":"Marabu Féknyúz: Hol láthat az ember HVG-címlapot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","shortLead":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","id":"20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0569071a-148e-4129-9e33-1d99a9fedd49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","timestamp":"2020. január. 12. 09:32","title":"Ezt a terézvárosi autórugdosót keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]