[{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","id":"20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f69c65-0130-454e-a062-4f329f2ef580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","timestamp":"2020. január. 22. 20:29","title":"Nézné a végrehajtó, mire mennek a felcsúti tao-pénzek, csak nem tudja megnyitni a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vagy a kérdésfeltevés volt rossz, vagy a válaszadók nem értettek valamit.","shortLead":"Vagy a kérdésfeltevés volt rossz, vagy a válaszadók nem értettek valamit.","id":"20200122_Egy_kozvelemenykutatas_kihozta_5_szazalek_Trumpra_szavazna_a_demokrata_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa33648f-a683-4783-b9a2-4401f5935bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Egy_kozvelemenykutatas_kihozta_5_szazalek_Trumpra_szavazna_a_demokrata_elovalasztason","timestamp":"2020. január. 22. 21:26","title":"Egy közvélemény-kutatás kihozta, 5 százalék Trumpra szavazna a demokrata előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus elleni vakcina kidolgozását.","shortLead":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus...","id":"20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90e94ca-0878-4065-9719-fa258cc19c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. január. 22. 21:02","title":"Koronavírus: 17-re nőtt a halálos áldozatok száma, Vuhanban leállt a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a31c3-0d1a-45e1-a83d-5ac718e87547","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Magához rendelte a megvádolt békési képviselő támogatóit, készül az egyeztetésre Orbán Viktorral. Húzása többeknél kiverte a biztosítékot. ","shortLead":"Magához rendelte a megvádolt békési képviselő támogatóit, készül az egyeztetésre Orbán Viktorral. Húzása többeknél...","id":"20200122_Simonka_Gyorgy_tamogatokat_toboroz_keszul_Orban_Viktorhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2a31c3-0d1a-45e1-a83d-5ac718e87547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3ca098-3480-4115-a40a-89770fc4b58a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Simonka_Gyorgy_tamogatokat_toboroz_keszul_Orban_Viktorhoz","timestamp":"2020. január. 22. 20:25","title":"Simonka György támogatókat toboroz, készül Orbán Viktorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994061a3-dcc4-44e6-9620-f7d2dcc8f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maratoni videómontázs készült Madách Imre drámai költeményéből. Mit tesz hozzá a mobiltelefon egy csaknem 140 éves műhöz!","shortLead":"Maratoni videómontázs készült Madách Imre drámai költeményéből. Mit tesz hozzá a mobiltelefon egy csaknem 140 éves...","id":"20200122_Az_ember_tragediaja_Szinhazak_ejszakaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994061a3-dcc4-44e6-9620-f7d2dcc8f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51745e2f-97fa-4267-8c14-45ab74f9b611","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Az_ember_tragediaja_Szinhazak_ejszakaja","timestamp":"2020. január. 22. 17:15","title":"Így még sohasem látta Az ember tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","shortLead":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","id":"20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ec4f0-dd03-4adf-8743-8c934a4c8397","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","timestamp":"2020. január. 23. 06:41","title":"Európában a 322 lóerős Nissan Leaf villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]