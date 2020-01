Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki a félelem légkörét megteremtve irányított, és szexuális zaklatásba bukott bele – meséli el a Botrány című új film.","shortLead":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki...","id":"20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec2686-6bc7-43df-bfde-abbe6c931be0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","timestamp":"2020. január. 23. 19:00","title":"Nőket zaklatott, mert megtehette, a szelleme pedig ma is áthatja az amerikai közbeszédet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új felmérés szerint.","shortLead":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új...","id":"20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09df250-3130-47b2-945c-df055c4aba12","keywords":null,"link":"/elet/20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","timestamp":"2020. január. 23. 12:36","title":"Kiderült, milyen veszélyek fenyegetik a magyarok egészségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem normál méretű.","shortLead":"Hanem normál méretű.","id":"20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ecb600-4c67-431b-b423-3bbbe64b4529","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","timestamp":"2020. január. 24. 10:45","title":"Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású milliárdos, Soros György ismét kritizálta a Facebookot. A közösségi oldal szerinte összejátszik a republikánus elnökkel. A közösségi oldal szerinte összejátszik...","id":"20200124_soros_gyorgy_davos_facebook_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f49be6c-7380-4103-aa86-43db96c50a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_soros_gyorgy_davos_facebook_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. január. 24. 16:03","title":"Soros: A Facebook azon mesterkedik, hogy újra Trump legyen az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a413d3-4445-4cef-b60f-78e72136266e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már tudják, hogy zajlik a folyamat. Az új ismeretek viszont nem jelentenek gyógymódot vagy kezelést az ősz hajra. ","id":"20200123_Megfejthettek_hogyan_okoz_oszulest_a_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a413d3-4445-4cef-b60f-78e72136266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e4fbec-1650-410e-8846-cbfd989c6823","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Megfejthettek_hogyan_okoz_oszulest_a_stressz","timestamp":"2020. január. 23. 14:34","title":"Megfejthették, hogyan okoz őszülést a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","shortLead":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","id":"20200124_Video_autos_kodben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59711487-de5b-4ffc-8cc0-65169cdad0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_autos_kodben","timestamp":"2020. január. 24. 08:51","title":"Az utolsó pillanatban látni csak a ködben, hogy ott egy lámpa nélkül érkező autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","shortLead":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","id":"20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ff30f-0a73-456c-bf1f-6be7c9b0a505","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","timestamp":"2020. január. 24. 12:52","title":"Elton John is fellép az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]