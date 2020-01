Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4af7bb-7b5b-469c-b8c2-15b3908a24be","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A színésznő főállású troll lett, és piszkosul sokat keres rajta. Megnéztük az új, The Goop Lab című sorozatát a Netflixen.","shortLead":"A színésznő főállású troll lett, és piszkosul sokat keres rajta. Megnéztük az új, The Goop Lab című sorozatát...","id":"20200124_Gwyneth_Paltrow_vaginaja_keszen_all_a_vilag_meghoditasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4af7bb-7b5b-469c-b8c2-15b3908a24be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b3030e-a3b8-49e9-babe-9ef8281d5fcb","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Gwyneth_Paltrow_vaginaja_keszen_all_a_vilag_meghoditasara","timestamp":"2020. január. 24. 20:09","title":"Gwyneth Paltrow vaginája készen áll a világ meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még kinézhet a költségvetésnek a jogállami feltételrendszer miatt, de azzal nagyon rosszul járhatunk.","shortLead":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még...","id":"20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf12715-cf76-4c43-94a3-d643125cdd1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","timestamp":"2020. január. 24. 20:21","title":"Már februárban lehet új EU-s költégvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak, mindkét alkalommal a svájci nyert.","shortLead":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak...","id":"20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a9d93-01f0-454b-bad9-24628a81b16b","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 24. 16:24","title":"Australian Open: Federert kellene vernie Fucsovicsnak a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer a betegek klinikai adatai alapján nyújt segítséget a kezelőorvosnak a magasabb halálozási kockázattal bíró szívelégtelen betegek azonosításában.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer...","id":"20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea65b59-1f9f-4272-8592-036d0437b083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","timestamp":"2020. január. 25. 10:03","title":"Magyar mesterséges intelligencia segít felbecsülni a szívelégtelenségben szenvedők kockázatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","shortLead":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","id":"20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360db051-5104-40f1-834f-21ec5ee83547","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","timestamp":"2020. január. 25. 09:45","title":"A hadsereg orvosait is bevetik a koronavírus elleni küzdelemben Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]