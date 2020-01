Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","shortLead":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","id":"20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3cd3d5-e0eb-4ae1-b4c2-83ded98138bd","keywords":null,"link":"/sport/20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","timestamp":"2020. január. 25. 20:21","title":"Úszó Európa-kupa: Hosszú Katinka bronzérmet nyert a második napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság - jelentette ki Kocsis Máté, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke szombaton Stockholmban.","shortLead":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda...","id":"20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912b895-19ab-4019-913e-d9323db1bcce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","timestamp":"2020. január. 25. 19:05","title":"Nem kell új kézicsarnokot építeni a 2024-es Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","shortLead":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","id":"20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360db051-5104-40f1-834f-21ec5ee83547","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","timestamp":"2020. január. 25. 09:45","title":"A hadsereg orvosait is bevetik a koronavírus elleni küzdelemben Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469b5174-b0b6-44d2-ad91-c68f9f4d5896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy étteremben tört ki lövöldözés egy német kisvárosban.","shortLead":"Egy étteremben tört ki lövöldözés egy német kisvárosban.","id":"20200124_Hatan_meghaltak_egy_nemetorszagi_fegyeres_tamadasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469b5174-b0b6-44d2-ad91-c68f9f4d5896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15662e11-5101-41d3-aa62-aa515dd77e95","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hatan_meghaltak_egy_nemetorszagi_fegyeres_tamadasban","timestamp":"2020. január. 24. 15:55","title":"Hatan meghaltak egy németországi fegyveres támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős földrengés történt péntek este Délkelet-Törökországban. Halottak is vannak.","shortLead":"Erős földrengés történt péntek este Délkelet-Törökországban. Halottak is vannak.","id":"20200124_foldrenges_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62583f0c-0da2-4f94-bdbb-e5091e480e92","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_foldrenges_torokorszag","timestamp":"2020. január. 24. 21:47","title":"6,8-as földrengés volt Törökországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]