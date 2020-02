Esélye sem volt Hosszú Katinkának amerikai riválisa ellen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","shortLead":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","id":"20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e72fd6-a1dc-49fe-9f98-624171126b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 07. 09:46","title":"Ezzel az adattal aligha fog büszkélkedni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","shortLead":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","id":"20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8572817-7309-4a2f-9f45-6db7dc9244cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","timestamp":"2020. február. 07. 20:14","title":"Új helyre költözik a stockholmi Nobel-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","id":"20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a3a70-93f0-4ed9-a1a6-5904f045b753","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","timestamp":"2020. február. 07. 20:55","title":"Esélye sem volt Hosszú Katinkának amerikai riválisa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új NAT lehetőséget ad egy új tantárgy, az összevont természetismeret bevezetésére, de ilyen szakos tanárokat egyelőre nem képeznek az egyetemek. A minisztérium elárulta, ki taníthatja majd.\r

