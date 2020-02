Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","shortLead":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","id":"20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c1282-3753-4068-b30b-df4a3695fb04","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","timestamp":"2020. február. 06. 18:25","title":"Farkas Örs lett a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","shortLead":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","id":"20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af7c30-e743-4afb-b3f7-22b6252d8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","timestamp":"2020. február. 06. 11:19","title":"Újabb beruházás indul a Budai Várban, 4,6 milliárd forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt Japánba is indulhatnak gépek Budapestről. ","shortLead":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt...","id":"20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d9f109-e907-4958-8456-3c4998f0bb11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","timestamp":"2020. február. 07. 18:18","title":"Néhány év múlva elkészülhet a ferihegyi vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","shortLead":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","id":"20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5710b3-8198-454a-bb9b-5c29415ee0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","timestamp":"2020. február. 07. 08:48","title":"Pusztulnak a dongók a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták elhallgattatni.","shortLead":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták...","id":"20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b173ac7-d883-48dd-b2d8-7c863b1d4306","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","timestamp":"2020. február. 06. 17:19","title":"Meghalt az a kínai orvos, aki figyelmeztetni akart a koronavírusra, de rendőrök mentek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól online kell regisztrálni minden számlát, a vállalkozások jelentős része még nem is hallott erről.","shortLead":"Júliustól online kell regisztrálni minden számlát, a vállalkozások jelentős része még nem is hallott erről.","id":"20200207_Online_szamlazas_a_vallalkozasok_tobb_mint_felenek_gyorsan_kell_lepnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66a6e34-0694-4632-b749-eafd2345e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Online_szamlazas_a_vallalkozasok_tobb_mint_felenek_gyorsan_kell_lepnie","timestamp":"2020. február. 07. 06:10","title":"Online számlázás: a vállalkozások több mint felének gyorsan kell lépnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint, ha a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségbe indul valaki, a biztosító elutasíthatja a kárigényét. ","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint, ha a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségbe indul valaki...","id":"20200207_koronavirus_jarvany_mabisz_utasbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2c26d1-8c5c-4b2f-9003-657a480c5aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_jarvany_mabisz_utasbiztositas","timestamp":"2020. február. 07. 15:54","title":"Csak a koronavírus-járvány kitörése előtt kezdődött utazásoknál fedezheti a biztosító az orvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]