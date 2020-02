Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07a7574-f5c4-45d6-b523-c69331b71b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram oldalát, s rövid ideig csak a „kalózok” üzenete volt olvasható. A Facebook-oldalakat gyorsan helyreállították.\r

","shortLead":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram oldalát, s rövid ideig csak a „kalózok” üzenete volt olvasható...","id":"20200208_Ilyen_amikor_a_hohert_akasztjak__feltortek_a_Facebook_Twitter_es_Instagram_oldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07a7574-f5c4-45d6-b523-c69331b71b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f10fab7-ac27-4dcd-9a7d-4c175096efe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Ilyen_amikor_a_hohert_akasztjak__feltortek_a_Facebook_Twitter_es_Instagram_oldalat","timestamp":"2020. február. 08. 12:33","title":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Egy ember megállíthatja a járványt?","shortLead":"Egy ember megállíthatja a járványt?","id":"20200207_A_pekingi_vezetest_is_teszteli_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb4e6fa-9e45-4100-bbf9-fdf1ce042c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_A_pekingi_vezetest_is_teszteli_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 07. 15:30","title":"A pekingi vezetést is teszteli a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő, mióta a házaspár úgy döntött, részlegesen kivonulnak a brit uralkodói családból, és megpróbálnak önállóbb életet élni. A megállapodásra igent mondott II. Erzsébet uralkodó is. ","shortLead":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és...","id":"20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d558a8-7537-4792-9869-64725476ecad","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","timestamp":"2020. február. 08. 15:31","title":"Először jelent meg a nyilvánosság előtt Harry és Meghan, mióta kivonultak a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","shortLead":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","id":"20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4c6e9f-2e80-455f-a444-1906d4f04190","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","timestamp":"2020. február. 08. 11:37","title":"Minden nézői rekordot megdöntött a Federer-Nadal meccs, amely előtt Bill Gates is játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű dolga annak, aki szét akarja szedni.","shortLead":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű...","id":"20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db11e057-2357-4136-b070-cd05d32493c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2020. február. 07. 17:03","title":"Nem lesz könnyű javítani: szétszedték a Motorola összecsukható okostelefonját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca71766-521c-4286-ba4d-8ab4109225df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a régi W124-es Merci lényegében még bejáratósan új. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a régi W124-es Merci lényegében még bejáratósan új. Alaposan meg is kérik az árát.","id":"20200208_nem_eliras_378_kilometer_van_ebben_az_elado_29_eves_mercedesben_w124","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca71766-521c-4286-ba4d-8ab4109225df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841c719-fbf3-4135-94a7-5554643bee05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_nem_eliras_378_kilometer_van_ebben_az_elado_29_eves_mercedesben_w124","timestamp":"2020. február. 08. 06:41","title":"Nem elírás: 378 kilométer van ebben az eladó 29 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","shortLead":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","id":"20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685d2f68-c5aa-4a6b-8674-964d4be74e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. február. 08. 16:10","title":"Veretlenül csoportelső a Győr a kézilabda Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek immunrendszerének kutatása adhatja a kulcsot.","shortLead":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek...","id":"202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b50ad01-f2b1-4b1f-aac3-9471ebfb97fe","keywords":null,"link":"/360/202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","timestamp":"2020. február. 09. 08:15","title":"Talán megvan a kulcs a koronavírusnál is pusztítóbb influenza elleni univerzális oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]