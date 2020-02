Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","shortLead":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","id":"20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cafa760-f1ad-46d5-b9c6-b0b1e004fa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 18:53","title":"Greenpeace: Évente 4,5 millióan halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","shortLead":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","id":"20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e1a58-7ba6-4ade-8a52-c42170aa7ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","timestamp":"2020. február. 12. 12:45","title":"Tizenhat kiló kábítószerrel bukott le egy külföldi férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi „nyomravezetői díjat”, mint 2019-ben.","shortLead":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi...","id":"20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b1f3d-d6c4-4812-9458-0af3d3b00f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","timestamp":"2020. február. 11. 18:03","title":"Különösen megérte hibára vadászni: közel 2 milliárd forintot fizetett a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]