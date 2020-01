Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","shortLead":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","id":"20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98e8de0-268d-4b42-9462-8b96ab5899e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","timestamp":"2020. január. 30. 10:03","title":"A Samsung előállt a világ első 5G-s táblagépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.","shortLead":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős...","id":"20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e653-2645-4a9a-b8d9-cee77dc7d151","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","timestamp":"2020. január. 29. 17:59","title":"Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek az utasterében. ","shortLead":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek...","id":"20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf8d1d9-9e3c-4131-ae77-b7662bdd1ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","timestamp":"2020. január. 30. 04:08","title":"Még egy autó árát belerakták ebbe az alakított BMW X7-esbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából építkeznénk. A városi épületek ilyen átalakításával érezhetően jobb helyzetben lenne a klímánk.","shortLead":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából...","id":"20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64898de9-13de-4124-b83c-2e2995e22ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 29. 16:03","title":"Ha fából építenénk házakat, nemcsak mi, hanem a Föld is fellélegezhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","shortLead":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","id":"20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c888a2-b590-4f07-8b2b-8ff002e68bd8","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 16:01","title":"Tiltakoznak a Térey-ösztöndíjasok Bartók Imre félreállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","shortLead":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","id":"20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926b1ce-ac7e-4a38-8afe-4860bdab6fce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","timestamp":"2020. január. 29. 22:29","title":"Komoly lépésre szánta el magát a The Guardian a klíma védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]