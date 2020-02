Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","shortLead":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","id":"20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b065143-573a-4ecc-b19e-3d1c81ba50c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","timestamp":"2020. február. 12. 12:10","title":"Pont olyan egy Bugatti-szalon Párizsban, mint amilyennek elképzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","shortLead":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","id":"20200211_brit_gdp_brexit_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf95d011-da26-4fba-85d8-853b1bd2a31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_brit_gdp_brexit_2019","timestamp":"2020. február. 11. 12:14","title":"Állóra fékezett a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","shortLead":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","id":"20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ecd87-6cc9-4220-8c4b-b16d773c9ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","timestamp":"2020. február. 12. 16:51","title":"Meghátrált a MOM Sport Uszoda, ahol korábban diszkrimináltak egy LMBTQ sportegyesületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen hatással lesz ez Angela Merkel politikai hagyatékára? Gergely Márton videóban világít rá a német belpolitikai játszmák hátterére.","shortLead":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen...","id":"20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c59cf-647b-4930-856a-0b137cba5af6","keywords":null,"link":"/360/20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. február. 12. 15:05","title":"Berlini dilemma: Mintha a Fidesz próbálna Luxemburgban választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","shortLead":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","id":"20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be461bc-4ac8-4200-99d4-9f52982bcfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 12. 08:16","title":"A rémes egészségügytől félnek a magyarok, nem a migrációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot szántak, majd egy jobbikos képviselő elővette a tulajdoni lapot.","shortLead":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot...","id":"20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36908555-bfa2-4dea-984b-bc494712e841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","timestamp":"2020. február. 12. 06:11","title":"A soroksári polgármester ingatlanfelújítására is pénzt adott a kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]