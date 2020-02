Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A recept a régi: játszd el az üldözöttet, az mindig nyerő, önigazoló pozíció lesz ahhoz, hogy üldözhess másokat. Vélemény.","shortLead":"A recept a régi: játszd el az üldözöttet, az mindig nyerő, önigazoló pozíció lesz ahhoz, hogy üldözhess másokat...","id":"20200212_Balavany_Sertodott_keresztenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8ff33c-28e4-465e-8552-e879b31b6c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Balavany_Sertodott_keresztenyek","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Balavány: Sértődött keresztények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10541e-f937-4ef8-a4aa-21efe00e8c73","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Február 13-án ünnepli 75. születésnapját Földes László zenész, író, költő, bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak legjobb irodalomtanára is volt. ","shortLead":"Február 13-án ünnepli 75. születésnapját Földes László zenész, író, költő, bohóc, aki nem készült ugyan egész népét...","id":"20200213_Egy_generacio_irodalomtanara_is__Hobo_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f10541e-f937-4ef8-a4aa-21efe00e8c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10fbb88-c7f1-4690-8b8a-9c794ac3f451","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Egy_generacio_irodalomtanara_is__Hobo_75_eves","timestamp":"2020. február. 13. 20:00","title":"Több generáció irodalomtanára is – Hobo 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","shortLead":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","id":"20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018e5760-0c08-4709-882a-8894d3665d7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. február. 13. 07:59","title":"Magasabbra kerül a léc: még az idén jön az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","shortLead":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","id":"20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cf4c80-51bc-45fc-88ea-bf76a9c4ab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","timestamp":"2020. február. 13. 14:13","title":"Koronavírus: az első londoni beteg Uberrel ment kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","shortLead":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","id":"20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d3fe61-25b2-4066-b7b4-a07b103d1380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","timestamp":"2020. február. 13. 09:52","title":"52 milliárdért vett ingatlant az Amazon tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról...","id":"remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10647fa0-1301-45ac-9cc0-6e89c7c44cdc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","timestamp":"2020. február. 14. 07:30","title":"Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az autóeladás mellett a gyártás is alaposan visszaesett Kínában.","shortLead":"Az autóeladás mellett a gyártás is alaposan visszaesett Kínában.","id":"20200213_Mar_az_autoeladast_is_hazavagja_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e3ddf0-99ce-44d6-ae97-121f3451f2f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_az_autoeladast_is_hazavagja_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2020. február. 13. 10:35","title":"Már az autóeladást is hazavágja a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","shortLead":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","id":"20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c475180-a412-4875-8d2a-d7d9edbbc824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. február. 12. 14:41","title":"Emelik a családi pótlékot, és 13. havi nyugdíjat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]