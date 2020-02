Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás a televízióban.","shortLead":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás...","id":"20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e7a4-7953-4499-8cbf-1146eb8f960a","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","timestamp":"2020. február. 09. 20:39","title":"Nem sikerült pályára állítani az iráni műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","shortLead":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","id":"20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036044a-a751-40d4-b7be-1c2773c1a32a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 10. 05:54","title":"Influenza: Járvány van, mégsem jelentkeznek a védőoltásért a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők a lehetséges okok között a stresszes életmódot, a káros környezeti befolyásokat és a helytelen táplálkozást említik. Lehetséges megoldásnak látszik a halételek és az omega-3 zsírsavak fogyasztása.","shortLead":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők...","id":"202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd64e0-6307-4d2a-8f89-6dac896ef4ae","keywords":null,"link":"/360/202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","timestamp":"2020. február. 11. 14:00","title":"Egyen halat, finom falat – és kutatók szerint a spermájának is jót tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott jelöltet állítani.","shortLead":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott...","id":"20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa89e4b-c519-422f-af27-3d481e5a5d54","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","timestamp":"2020. február. 10. 20:19","title":"A Sinn Féin kaphatta a legtöbb szavazatot az írországi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","shortLead":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","id":"20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2863d-80fb-45e6-872b-3f401ad7e155","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:49","title":"Sorozat készül Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]