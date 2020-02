Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","shortLead":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","id":"20200224_foldrenges_szerencs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c75fb3-293f-47d7-8f99-de98998f06ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foldrenges_szerencs","timestamp":"2020. február. 24. 14:01","title":"Rengett egy kicsit a föld Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38 Hajón. A zenekar kitérőt tesz nyári fesztiválturnéján ezért az egy klubkoncertért.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38...","id":"20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77884ad-1d26-4260-bb55-49f8b958b59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","timestamp":"2020. február. 25. 14:17","title":"Budapestre jön a Belle and Sebastian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a302ab3-9cb7-45f8-bef7-89e5da498354","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakran megfordult a kocsmában, ahova két fertőzött is járt, majd elutazott.","shortLead":"Gyakran megfordult a kocsmában, ahova két fertőzött is járt, majd elutazott.","id":"20200224_Olasz_gazda_vihette_at_a_virust_Lodi_megyebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a302ab3-9cb7-45f8-bef7-89e5da498354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101e70f-2b0d-4219-91e0-f79a65069396","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Olasz_gazda_vihette_at_a_virust_Lodi_megyebe","timestamp":"2020. február. 24. 15:01","title":"Olasz gazda vihette át a koronavírust Lodi megyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben eddig a bukott bankár Töröcskei István volt érdekelt.","shortLead":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben...","id":"202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03c9a7b-4f37-4cc2-a7d9-226dd1958c1f","keywords":null,"link":"/360/202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","timestamp":"2020. február. 24. 07:00","title":"Pikszisbe be, pikszisből ki: bankárok feszültek egymásnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]