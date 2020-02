Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad. Kettő magyar megbetegedésről tudni, egy bécsi és a már ismert japán betegről, az Olaszországból hazatért kamionsofőr pedig kéthetes karanténban van. A járványról minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09a9b3-0c1c-4f8a-91b8-36fc4b209189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","timestamp":"2020. február. 26. 09:45","title":"Kormány: Kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","shortLead":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","id":"20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a0dd-612a-466f-a847-f4adc998430d","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","timestamp":"2020. február. 26. 14:33","title":"Egy autó gyártásához annyi energiát használnak Kecskeméten, mint amennyi egy csokiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2","c_author":"Derdák Tibor","category":"itthon","description":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi szolgáltatásokból, a valódi információkból, s így a mindenkori hatalom játékszere. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi...","id":"20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6694325-46e5-44ad-ae32-35682bf5757e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Derdák Tibor: Felvonulóknak csillagos ötös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","shortLead":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","id":"20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31cb0-0d06-4ef1-b821-29a7e41db145","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:04","title":"HIV-fertőzése miatt rúgtak ki egy férfit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett segítséget. ","shortLead":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett...","id":"20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1255672d-e6c6-49e2-be55-4768995a68b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","timestamp":"2020. február. 25. 21:23","title":"Távgyógyítók ellen emeltek vádat Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában, de csak tíz-húsz százalékuk dolgozik teljes, heti negyven órás munkaidőben.","shortLead":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában...","id":"20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c398571e-625e-4b26-937a-f2c618d0d712","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","timestamp":"2020. február. 25. 17:31","title":"Alig van olyan Aldi-dolgozó, aki teljes munkaidőben van a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot, hogy megvizsgálja, mennyire könnyen javítható a Samsung ez évi egyik csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy S20.","shortLead":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot...","id":"20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e830ec0-0837-4664-888e-9a9a2afae2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","timestamp":"2020. február. 25. 09:03","title":"Szétszedték a Galaxy S20-at, és akadt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen képzelőerejükkel. Olyan karakterek születtek így, amelyek generációk gyerekkorát határozták meg.","shortLead":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen...","id":"20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91be037-8a66-4e77-9947-118aa02dfa8f","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","timestamp":"2020. február. 24. 20:00","title":"Süsü, Pom Pom, Bagaméri: Csukás Istvánnak egy egész univerzumot köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]