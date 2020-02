Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Béres Ilona, Pécsi Ildikó, Cserhalmi György és Eperjes Károly a további díjazottak.","shortLead":"Béres Ilona, Pécsi Ildikó, Cserhalmi György és Eperjes Károly a további díjazottak.","id":"20200226_Szabo_Istvan_nem_veszi_at_az_eletmudijat_a_Magyar_Filmakademia_Egyesulettol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1050f2b9-87b8-43aa-badb-7809409efd11","keywords":null,"link":"/kultura/20200226_Szabo_Istvan_nem_veszi_at_az_eletmudijat_a_Magyar_Filmakademia_Egyesulettol","timestamp":"2020. február. 26. 13:54","title":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat a Magyar Filmakadémia Egyesülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","shortLead":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","id":"20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58130a-30df-452e-8914-75610bb6bc68","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. február. 26. 10:23","title":"A járvány ellenére megtartják az Utazás kiállítást, Olaszország és Eger a két díszvendég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok örülhetnek, akiknek van kerületi parkolási igazolványuk.","shortLead":"Azok örülhetnek, akiknek van kerületi parkolási igazolványuk.","id":"20200226_ingyenes_parkolas_jozsefvaros_polgarmester_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9518698c-6fd5-44c4-a5ec-dfdfd29a68c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_ingyenes_parkolas_jozsefvaros_polgarmester_piko_andras","timestamp":"2020. február. 26. 18:33","title":"Egy évig ingyenes lesz a parkolás Józsefvárosban négy helyen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db77aa1-967e-4929-87bb-fd978deb49a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megan, az Angliában élő border collie árverésen kelt el.","shortLead":"Megan, az Angliában élő border collie árverésen kelt el.","id":"20200224_pasztorkutya_kutya_arveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db77aa1-967e-4929-87bb-fd978deb49a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27082d44-ed18-47b5-a4d1-060a4e8787b2","keywords":null,"link":"/elet/20200224_pasztorkutya_kutya_arveres","timestamp":"2020. február. 24. 21:11","title":"Elképesztő összeget adtak a világ legdrágább pásztorkutyájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik a legjobban a február 19-ei szlovákiai parlamenti választást megelőző kampány finisében. Továbbra is úgy tűnik, egyetlen magyar párt sem jut be a pozsonyi törvényhozásba.","shortLead":"A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt és a populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt hajrázik...","id":"20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2401a-db07-46ba-8c0a-3159bf5884f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_szelsojobboldaliak_es_a_populistak_hajraznak_jobban_a_szlovak_kampanyban","timestamp":"2020. február. 26. 17:22","title":"A szélsőjobboldaliak és a populisták hajráznak jobban a szlovák kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","shortLead":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","id":"20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c933dad-e419-46b4-a185-048d2a4c8694","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","timestamp":"2020. február. 25. 00:33","title":"Rengeteg tűzoltó és rendőr lepte el a Király utca környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a KiwiSun hálózata túl nagyokat mondott reklámjaiban. A cég vitatja a döntést.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a KiwiSun hálózata túl nagyokat mondott reklámjaiban. A cég vitatja...","id":"20200225_gvh_buntetes_birsag_kiwisun_szolarium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36339865-c5f5-42ba-8cbe-690551e95765","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_gvh_buntetes_birsag_kiwisun_szolarium","timestamp":"2020. február. 25. 14:16","title":"Milliókra büntették a KiwiSun szoláriumok tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]