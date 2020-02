Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","shortLead":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","id":"20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e4bc57-6fbd-433c-ae29-61639bae6491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","timestamp":"2020. február. 28. 07:27","title":"Nagy zuhanást hoz a vírus az európai tőzsdékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője...","id":"20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3df28-f0d8-4c85-9744-0467506a111d","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","timestamp":"2020. február. 27. 17:30","title":"Radar360: Karácsonyt zsarolhatták, jönnek a konténerbörtönök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae673f52-2a58-46d8-b1dc-9b3e6913e883","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Elhalaszthatják azokat a bajnoki meccseket, amelyeken a napokban Olaszországból hazatért két vízilabdacsapat is játszana. ","shortLead":"Elhalaszthatják azokat a bajnoki meccseket, amelyeken a napokban Olaszországból hazatért két vízilabdacsapat is...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_olaszorszag_vizilabda_bajnoksag_eger_osc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae673f52-2a58-46d8-b1dc-9b3e6913e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751e2b40-dc34-46db-8f32-4ef8ba63c557","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_olaszorszag_vizilabda_bajnoksag_eger_osc","timestamp":"2020. február. 26. 15:02","title":"Az OSC vízilabdacsapata is volt Olaszországban – két magyar bajnoki marad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f655d8c9-b31f-4cc3-bc77-e13c108c7997","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A világ reménytelen, az emberek gonoszak, a múlttal szembe kell nézni. Nyolc év után új filmmel jelentkezett az Oscar-díjas Szabó István, amit a Magyar Mozgókép Szemlén mutattak be. A Zárójelentés sajnos nem sokat tett hozzá a vitathatatlanul nagy rendezői életműhöz.","shortLead":"A világ reménytelen, az emberek gonoszak, a múlttal szembe kell nézni. Nyolc év után új filmmel jelentkezett...","id":"20200227_Elrontott_zarojelentes__megneztuk_az_uj_Szabo_Istvanfilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f655d8c9-b31f-4cc3-bc77-e13c108c7997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7853f3e-7813-4de1-8443-421e21986e0b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Elrontott_zarojelentes__megneztuk_az_uj_Szabo_Istvanfilmet","timestamp":"2020. február. 27. 20:00","title":"Elrontott zárójelentés – megnéztük az új Szabó István-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két magyar fertőzöttről tudni, de magyarországi beteg nincs.","shortLead":"Két magyar fertőzöttről tudni, de magyarországi beteg nincs.","id":"20200226_Mar_a_kormany_is_ugy_szamol_kicsi_az_esely_hogy_a_koronavirus_elkerulje_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff180c40-3e1e-457b-9c95-ecee31720319","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Mar_a_kormany_is_ugy_szamol_kicsi_az_esely_hogy_a_koronavirus_elkerulje_Magyarorszagot","timestamp":"2020. február. 26. 11:55","title":"Már a kormány is úgy számol, kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak legtöbbet az emberek.","shortLead":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak...","id":"20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b0656-4b70-4e6c-afd0-1794389c4139","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","timestamp":"2020. február. 27. 09:03","title":"Egy 2018-as telefon volt 2019 legkelendőbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2","c_author":"Derdák Tibor","category":"itthon","description":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi szolgáltatásokból, a valódi információkból, s így a mindenkori hatalom játékszere. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi...","id":"20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6694325-46e5-44ad-ae32-35682bf5757e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Derdák Tibor: Felvonulóknak csillagos ötös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]