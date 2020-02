Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16684638-72dc-451f-b6ac-13ebbd4c23ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komposztálható terítékkel próbálják kiszorítani a repülők utasteréből a szemétgyarapító műanyagot.","shortLead":"Komposztálható terítékkel próbálják kiszorítani a repülők utasteréből a szemétgyarapító műanyagot.","id":"202009__antiplasztik__szemet_arepulon__ujratoltve__kulacskerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16684638-72dc-451f-b6ac-13ebbd4c23ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395ed3a6-a849-4eed-b4d2-7efa12af480d","keywords":null,"link":"/360/202009__antiplasztik__szemet_arepulon__ujratoltve__kulacskerdes","timestamp":"2020. február. 29. 12:15","title":"Belegondolt már, mennyi szemetet termel, amikor felszáll egy repülőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László személyes történetével világít rá a kínai orvoslás európai nehézségeire. ","shortLead":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László...","id":"20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15781b7-517d-4759-816d-ffaa1b3e9d40","keywords":null,"link":"/360/20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","timestamp":"2020. február. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a kínai orvoslás és Vajna Tímea fánkja találkozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f655d8c9-b31f-4cc3-bc77-e13c108c7997","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A világ reménytelen, az emberek gonoszak, a múlttal szembe kell nézni. Nyolc év után új filmmel jelentkezett az Oscar-díjas Szabó István, amit a Magyar Mozgókép Szemlén mutattak be. A Zárójelentés sajnos nem sokat tett hozzá a vitathatatlanul nagy rendezői életműhöz.","shortLead":"A világ reménytelen, az emberek gonoszak, a múlttal szembe kell nézni. Nyolc év után új filmmel jelentkezett...","id":"20200227_Elrontott_zarojelentes__megneztuk_az_uj_Szabo_Istvanfilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f655d8c9-b31f-4cc3-bc77-e13c108c7997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7853f3e-7813-4de1-8443-421e21986e0b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Elrontott_zarojelentes__megneztuk_az_uj_Szabo_Istvanfilmet","timestamp":"2020. február. 27. 20:00","title":"Elrontott zárójelentés – megnéztük az új Szabó István-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves férfi azzal védekezett, hogy csak magának készítette a felvételeket, de a bírót nem hatotta meg. ","shortLead":"A 48 éves férfi azzal védekezett, hogy csak magának készítette a felvételeket, de a bírót nem hatotta meg. ","id":"20200228_gyremekpornografia_magyar_turista_Dania_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a574e-215c-42fe-aad8-8ded94eef078","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_gyremekpornografia_magyar_turista_Dania_letartoztatas","timestamp":"2020. február. 28. 10:06","title":"Magyar turista videózott meztelen gyerekeket egy dán uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e77f46-b334-4d5a-996b-c6f146041f36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne vonjon le elhamarkodott következtetést egy arckifejezésből – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik a dolog veszélyeire is felhívták a figyelmet a napokban Seattle-ben, egy amerikai tudomány-népszerűsítő szervezet éves gyűlésén. ","shortLead":"Ne vonjon le elhamarkodott következtetést egy arckifejezésből – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik a dolog...","id":"202009_erzelemfelismeres_arckifejezesbol_gepesitett_tevedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e77f46-b334-4d5a-996b-c6f146041f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef94b85-76fa-4573-a4c4-4f4c441302d5","keywords":null,"link":"/360/202009_erzelemfelismeres_arckifejezesbol_gepesitett_tevedesek","timestamp":"2020. február. 28. 10:00","title":"Veszélyes döntés következhet abból, ha arc alapján ítéljük meg a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában.","shortLead":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál...","id":"20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d9e06-aa85-4230-addd-df279dcbfb35","keywords":null,"link":"/elet/20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:35","title":"Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogyasztóvédelem elkezdte a védekezéshez szükséges termékek, például a kézfertőtlenítők ellenőrzését, hogy megakadályozza a nyerészkedést. ","shortLead":"A fogyasztóvédelem elkezdte a védekezéshez szükséges termékek, például a kézfertőtlenítők ellenőrzését...","id":"20200228_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2240ba-a331-4fed-bace-addb5cc0e086","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Magyarorszagon_tovabbra_sincs_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. február. 28. 14:44","title":"Koronavírus: az áremelések miatt a boltokat is ellenőrzi az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz akkora mázlista, hogy kihúzzák a számait. Ez az összeg komplett települések ingatlankínálatára is elég lenne. ","shortLead":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz...","id":"20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dec651-07e1-48b8-9d87-eebeef45cf52","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","timestamp":"2020. február. 29. 12:06","title":"Ha most lenne lottóötöse, akkor egyes városok összes eladó ingatlanát fel tudná vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]