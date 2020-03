Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff727b-03ca-451c-b9db-c6e0fd249b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Dobszay János: Korona, csúsztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él. A Természetvédemi Világalap (WWF) ehhez kapcsolódóan világszintű petíciót kezdeményezett a műanyagszemét-áradat megfékezésére.","shortLead":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él...","id":"20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a579c3-4c29-4cad-9622-92e4b200826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","timestamp":"2020. március. 06. 18:03","title":"Olyan helyre is eljutott már a mikroműanyag, ahová sosem gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft új opcionális javításával sincs minden rendben. Amit azért adtak ki, hogy egy korábbi gondot orvosoljanak.","shortLead":"A Microsoft új opcionális javításával sincs minden rendben. Amit azért adtak ki, hogy egy korábbi gondot orvosoljanak.","id":"20200305_windows_10_frissites_hiba_KB4535996","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23233e60-66c7-472e-b19c-e1472b70049e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_windows_10_frissites_hiba_KB4535996","timestamp":"2020. március. 05. 18:03","title":"Nehogy telepítse az új Windows-frissítést, a hibákat javító javítás is hibá(ka)t okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","shortLead":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","id":"20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def0f421-2407-46cf-85ad-7a650380d5a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","timestamp":"2020. március. 05. 06:41","title":"90 százalékban elektromosan működhet a kecskeméti Mercedes új hibrid változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már nálunk az intim kiskoncerttől kezdve a fesztiválok nagyszínpadáig. Ezúttal a kettőt ötvözik – június 29-én a Parkban egy egész estén át hallhatjuk az idén huszonöt éves formáció legkiemelkedőbb dalait.



","shortLead":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már...","id":"20200305_Jon_a_Morcheeba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971316b1-19a3-4d8e-a55b-4a0fe68d3686","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Jon_a_Morcheeba","timestamp":"2020. március. 05. 09:20","title":"Jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]