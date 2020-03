Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","shortLead":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","id":"20200310_robbanas_gyula_lakohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac745b2-329e-4ef9-b1d3-ee4326fe1d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_robbanas_gyula_lakohaz","timestamp":"2020. március. 10. 13:17","title":"Robbanás történt egy gyulai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, azokat az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasíthatja az országból.","shortLead":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján...","id":"20200309_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df49cc58-129b-49b4-9dfc-efa5a0e32453","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 09. 14:13","title":"Koronavírus: rendőri jelenlét kell a Szent László Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","shortLead":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","id":"20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fd680-04b4-4874-a0f0-354cd594c01c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","timestamp":"2020. március. 10. 16:02","title":"A koronavírus miatt nem lesz Santana-koncert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","shortLead":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","id":"20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8784a98-5fe8-4134-a286-c8de4c2b8784","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","timestamp":"2020. március. 10. 15:44","title":"Már Pakson sincs szervezete a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","shortLead":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","id":"20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb9dcb-675a-4711-8669-11b9461ee8c9","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","timestamp":"2020. március. 10. 09:15","title":"Elon Musk: A koronavírus-pánik ostobaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","shortLead":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","id":"20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa272ff-061e-48e1-933f-31073948a2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Könnyebben letesztelik a háziállatokat itthon koronavírusra, mint az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","shortLead":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","id":"20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d059a1-16e8-4994-b18b-20f84870460e","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 10. 19:32","title":"Egy kép, amiből tökéletesen látható, mi megy most Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]