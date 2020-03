Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig...","id":"20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eaf038-298c-4cdb-99b4-597d888750e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","timestamp":"2020. március. 14. 08:35","title":"Óriásit üthet a koronavírus a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettről csak utólag derült ki, hogy fertőzött. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le.","shortLead":"Az érintettről csak utólag derült ki, hogy fertőzött. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le.","id":"20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60d660-9dbc-4bfc-982b-ba18a6a05c36","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 13. 06:00","title":"Védőfelszerelés nélkül ápoltak egy koronavírusos beteget a János kórházban, a dolgozók aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeda133-413a-4089-af35-795a58fca4ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megfigyelték, hogy a jól megszervezett népként működő hangyák igen finnyásak, amikor új szállást keresnek maguknak. Dönteni persze nehéz, különösen, ha megközelítőleg azonos dolgok közül kell a jobbikat kiválasztani. ","shortLead":"Megfigyelték, hogy a jól megszervezett népként működő hangyák igen finnyásak, amikor új szállást keresnek maguknak...","id":"202011_lakhelykereso_hangyak_a_kolonia_gyorsabban_dont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aeda133-413a-4089-af35-795a58fca4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a0cb8c-1e59-4397-a722-c6fa3d937798","keywords":null,"link":"/360/202011_lakhelykereso_hangyak_a_kolonia_gyorsabban_dont","timestamp":"2020. március. 13. 16:00","title":"A hangyáknál derült ki: gyorsabban dönt a kolónia, mint a csak „a fejét vakargató” egyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bolygó nagy ökoszisztémái, mint az amazonasi esőerdő és a korallzátonyok, a korábban feltételezettnél gyorsabb ütemben omolhatnak össze – figyelmeztetnek a kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A bolygó nagy ökoszisztémái, mint az amazonasi esőerdő és a korallzátonyok, a korábban feltételezettnél gyorsabb...","id":"20200313_nagy_okoszisztemak_gyors_osszeomlasa_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a5cc29-494c-45f2-b736-6f14ad7ccb6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_nagy_okoszisztemak_gyors_osszeomlasa_kockazat","timestamp":"2020. március. 13. 14:03","title":"2035-re összeomolhatnak a korallzátonyok, 2070-re odaveszhet az amazonasi esőerdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Méghozzá bizonytalan ideig.","shortLead":"Méghozzá bizonytalan ideig.","id":"20200313_A_koronavirus_miatt_leall_a_felcsuti_kisvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785a5a7-97cd-4957-898e-d7e7ed1747bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_koronavirus_miatt_leall_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2020. március. 13. 08:34","title":"A koronavírus miatt leáll a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","id":"20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e25f8c-44b1-4be1-85b6-c08dda32f6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 17:32","title":"Bevezetik a szükségállapotot Spanyolországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]