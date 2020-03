Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","shortLead":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","id":"20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b49efd-c2e0-42fe-945d-addbb28e296a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 09:37","title":"Megállíthatatlanul zuhan a forint, 348 forintnál is drágább egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban szünetel a küldeményfeladás.","shortLead":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban...","id":"20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0984e31-ade1-43c6-b14e-20abaa67e7da","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","timestamp":"2020. március. 18. 19:40","title":"Ne csodálkozzon, ha késik a postai küldeménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés terjedésének meggátolására elkülönítve, tesztelve a lehető legtöbb esetet, lenyomozva a fertőzés útját.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés...","id":"20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acda6b70-7dbf-442a-9977-0bc8fd6f9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 21:34","title":"WHO: az emberiség ellensége a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc263af9-b987-421f-bff4-640f794159fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő este óta 722-vel nőtt fertőzöttek száma Németországban. 