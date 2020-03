Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek a koronavírus-fertőzés ellen a nagy olajcégek Magyarországon.","shortLead":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek...","id":"20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caef7607-5ef0-44d9-bdb2-9653ff8651db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2020. március. 17. 09:21","title":"A leginkább szennyezett töltőpisztolyokat is fertőtlenítik a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem a tömegközlekedést szeretnék használni.","shortLead":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem...","id":"20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ad06cc-64d5-4e81-b0ff-e4a0d2d33b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","timestamp":"2020. március. 18. 08:22","title":"Olcsóbb villanyautó-használat és fertőtlenítés a magyar autómegosztóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világon egyre több kormány jön rá arra, hogy a gazdasággal is kezdeni kell valamit az egészségügyi krízis alatt, a magyar lépésekre még várnunk kell, egyedül a jegybank állt elő nagy javaslatcsomaggal. 