[{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","shortLead":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","id":"20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f6e38-2a17-4f0e-ba23-d506bd834652","keywords":null,"link":"/kkv/20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","timestamp":"2020. április. 10. 17:31","title":"Bezárt a jászberényi Electrolux gyár a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SuperDome elnevezésű gép kapacitásával a kórokozóval kapcsolatos kutatáshoz járul hozzá Magyarország.","shortLead":"A SuperDome elnevezésű gép kapacitásával a kórokozóval kapcsolatos kutatáshoz járul hozzá Magyarország.","id":"20200409_koronavirus_jarvany_korokozo_kutatas_modellezes_szuperszamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73e96-6fba-474e-ab45-01b42391cd23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_korokozo_kutatas_modellezes_szuperszamitogep","timestamp":"2020. április. 09. 19:55","title":"Magyar szuperszámítógép is segíti a Stanford Egyetem koronavírus-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","shortLead":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","id":"20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac5892-00ab-471c-8e6c-c29ece7215e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","timestamp":"2020. április. 10. 21:22","title":"Megfertőződött négy ember a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján jogosultak voltak rá. ","shortLead":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján...","id":"20200409_kezilabda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308532ed-9262-481d-be64-8b953b557c94","keywords":null,"link":"/sport/20200409_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 16:11","title":"Vége az idei kézilabda-bajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","shortLead":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","id":"20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28a9a-9268-47eb-aadf-4eaf70fa97b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. április. 09. 19:56","title":"Ég egy épülő irodaház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és a lánya gyárthatott le.","shortLead":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és...","id":"20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a000ed0-cdfe-4a83-a039-5bdde3a96d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","timestamp":"2020. április. 09. 17:58","title":"Indítványozták a kamu-fertőtlenítőszeres csalók előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az élelmiszer- és dohányboltokon, patikákon kívül mindenütt le kell húzni a rolót hétfőig.","shortLead":"Az élelmiszer- és dohányboltokon, patikákon kívül mindenütt le kell húzni a rolót hétfőig.","id":"20200409_Szeged_most_tenyleg_bezar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b336002c-3438-4bba-a19a-47205a39189b","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Szeged_most_tenyleg_bezar","timestamp":"2020. április. 09. 18:52","title":"Szeged most tényleg bezár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288e11-fb75-4e1a-810d-a7a91b14dcda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már kis híján 8 ezer ember életét követelte a COVID-19 betegség.","shortLead":"Már kis híján 8 ezer ember életét követelte a COVID-19 betegség.","id":"20200409_nagy_britanniakoronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69288e11-fb75-4e1a-810d-a7a91b14dcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78284a3a-a6e1-4016-a9f1-fa1c2c3282d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nagy_britanniakoronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:56","title":"Egy nap alatt 881-en haltak meg a járványban az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]