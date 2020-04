Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","id":"20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3373be-cd81-49bc-ae5e-1e85ca8f3afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 14. 11:42","title":"A Kolorádó fesztivált is elhalasztják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak zsákmányává váljanak, egyúttal könnyebben találnak magukhoz illő partnert. Ám vannak kivételek.","shortLead":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak...","id":"202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb50a-d86f-47cc-92c2-c8e20680f331","keywords":null,"link":"/360/202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","timestamp":"2020. április. 14. 10:30","title":"Nem hiba, hanem funkció: a tudósok felfigyeltek a halra, amelyik másfele úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint nem a koronavírus-járvány az utolsó, amely megtörténik velünk, de az utolsó lehet azok közül, melyekre nem készültünk fel eléggé.","shortLead":"Bill Gates szerint nem a koronavírus-járvány az utolsó, amely megtörténik velünk, de az utolsó lehet azok közül...","id":"20200414_bill_gates_koronavirus_jarvany_vilagjarvany_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e2dd28-2ffd-4b66-8d2b-17116582a26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_bill_gates_koronavirus_jarvany_vilagjarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 14. 08:03","title":"Bill Gates azt mondja, jobb lesz felkészülni, mert újabb járvány közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","shortLead":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea3edc-8081-4f70-b889-e66756418734","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. április. 13. 17:18","title":"Egyéves gyerek fertőződött meg a koronavírussal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","shortLead":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","id":"20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66379b65-0099-4d2d-b690-d1a7164f2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","timestamp":"2020. április. 13. 08:18","title":"10 fokkal hűvösebb lesz kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A környezetvédők szerint a tűz már csak másfél kilométerre van a szarkofágtól.","shortLead":"A környezetvédők szerint a tűz már csak másfél kilométerre van a szarkofágtól.","id":"20200414_Meg_mindig_langol_az_erdo_a_csernobili_eromu_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d514e5f0-c627-4f48-a676-f3d5a110d124","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Meg_mindig_langol_az_erdo_a_csernobili_eromu_korul","timestamp":"2020. április. 14. 05:02","title":"Még mindig lángol az erdő a csernobili erőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik a korlátozásokat, az unió brüsszeli intézményei távüzemmódban működnek, ám néhány belga specialitás jobb kedvre deríthet bárkit.","shortLead":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik...","id":"20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4c1a0-ae80-402b-9396-98918507a9be","keywords":null,"link":"/360/20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 13:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Szürreális napokat élnek meg a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","shortLead":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","id":"20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7210a87c-a8b7-4157-9cab-3961bc8588ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","timestamp":"2020. április. 13. 08:27","title":"Elfogták a 89 éves nő feltételezett gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]