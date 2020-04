Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","shortLead":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91e350-9382-4ece-aa06-fd22ed26ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 07:08","title":"10 újabb halott, és 68 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Furcsa megállapodást kötött a két politikus, mindketten másfél-másfél évig lesznek miniszterelnökök, illetve -helyettesek.","shortLead":"Furcsa megállapodást kötött a két politikus, mindketten másfél-másfél évig lesznek miniszterelnökök, illetve...","id":"20200420_izrael_benjamin_netanjahu_beni_ganz_egysegkormany_alakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c98a81-3173-471a-ba1f-38e469e8e6c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_izrael_benjamin_netanjahu_beni_ganz_egysegkormany_alakitas","timestamp":"2020. április. 20. 21:37","title":"Egységkormányt alakított Netanjahu és Ganz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy hónapban negyedével több vendég intézett szállást magának.","shortLead":"Az elmúlt egy hónapban negyedével több vendég intézett szállást magának.","id":"20200419_Folytatodnak_a_strandfejlesztesek_a_Balatonnal_egyre_tobb_szallast_foglalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936bda88-c456-4f83-9e0b-966c3a1d5628","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Folytatodnak_a_strandfejlesztesek_a_Balatonnal_egyre_tobb_szallast_foglalnak","timestamp":"2020. április. 19. 16:27","title":"Folytatódnak a strandfejlesztések a Balatonnál, egyre több szállást foglalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

