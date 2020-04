Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.","shortLead":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most...","id":"20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e0c26-0dbc-4ea2-8de0-3caefd21e207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","timestamp":"2020. április. 20. 16:33","title":"Már letölthető a Facebook új alkalmazása, kifejezetten játékosoknak készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","shortLead":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","id":"20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633fee3-a31c-4a02-b37a-37cdefe53a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","timestamp":"2020. április. 19. 17:33","title":"Több mint 40 milliárd forintnyi pénz gyűlt össze az online jótékonysági koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","shortLead":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","id":"20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f84ce-867d-410e-9433-9042a5cab3cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","timestamp":"2020. április. 21. 08:07","title":"Az Európai Bizottság figyeli és vizsgálja a felhatalmazási törvényből eredő döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.","shortLead":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas...","id":"20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390a1256-1523-428d-8cce-d92668c717b9","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","timestamp":"2020. április. 21. 09:54","title":"Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2fdd7-e9ef-41b3-8090-125a6faa1647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstráció résztvevői előre meghatározott helyre álltak és mindvégig maszkot viseltek.","shortLead":"A demonstráció résztvevői előre meghatározott helyre álltak és mindvégig maszkot viseltek.","id":"20200420_benjamin_netanjahu_tuntetes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2fdd7-e9ef-41b3-8090-125a6faa1647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e1d43-22e7-4697-9719-6346a247b6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_benjamin_netanjahu_tuntetes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 05:30","title":"Egymástól kétméteres távolságot tartva tüntettek Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","shortLead":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","id":"20200420_torokorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd05d9d1-f4ed-43cb-83e1-81d9e72f6297","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 22:00","title":"Törökországban meghaladta a 90 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]