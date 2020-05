Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4d499e-8ce9-4321-b886-6e2fb89c5403","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék és az ombudsmani hivatal eddig sem volt éppen a rendszer kérlelhetetlen ellenfele, hangjukat azonban most a járvány tovább némította. Így aztán hiába az ellenzéki beadványok és a megalapozott panaszok, érzékelhető kontroll nélkül folyhat a rendeleti kormányzás.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék és az ombudsmani hivatal eddig sem volt éppen a rendszer kérlelhetetlen...","id":"202018__jogvedelem_hivatalbol__halvanyulo_eletjelek__okoskodas__fekez_es_egyensulyoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d499e-8ce9-4321-b886-6e2fb89c5403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0896bbac-2c77-4047-8438-7ee6db1c8da3","keywords":null,"link":"/360/202018__jogvedelem_hivatalbol__halvanyulo_eletjelek__okoskodas__fekez_es_egyensulyoz","timestamp":"2020. május. 01. 08:10","title":"Orbán hatalmát most már tényleg nem korlátozzák fékek és ellensúlyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen rendelnek házhoz szállításra. A cégeknek egyszerre kell megküzdeniük a kiszállítás iránti nagyobb kereslet kielégítésével és a kereskedelmi különadó rémével. ","shortLead":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen...","id":"20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c035100d-c07d-46ac-8b1c-ca3da2fa2345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","timestamp":"2020. május. 01. 07:00","title":"Annyian jelentkeznek futárnak, hogy esélytelen mindenkit felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","id":"20200501_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3c80c-1c60-450e-886d-7d6e2f1ca42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 07:48","title":"Orbán: Október-novemberben jöhet a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fideszes képviselő kijelentése árnyalja a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ döntését, amit az utólagos létszámcsökkentés visszavonásáról hoztak.","shortLead":"Egy fideszes képviselő kijelentése árnyalja a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ döntését, amit az utólagos...","id":"20200430_szentesi_gimnazium_tankeruleti_kozpont_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57b0e00-2854-4368-a66e-b61a66ada95d","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_szentesi_gimnazium_tankeruleti_kozpont_3","timestamp":"2020. április. 30. 20:45","title":"Hiába marad el a létszámcsökkentés, így is pótfelvételiztetik a korábban már felvett diákokat a szentesi és csongrádi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjjel megjelent az új kormányrendelet. Minden lazítás csak Budapesten és Pest megyén kívülre érvényes. ","shortLead":"Csütörtök éjjel megjelent az új kormányrendelet. Minden lazítás csak Budapesten és Pest megyén kívülre érvényes. ","id":"20200501_Budapesten_es_egesz_Pest_megyeben_fenntartjak_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c4366b-9d2a-4676-86cf-5c73e873df43","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Budapesten_es_egesz_Pest_megyeben_fenntartjak_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. május. 01. 07:11","title":"Budapesten és egész Pest megyében fenntartják a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval a szemfülesek már találkozhattak, a Note 9 viszont mindenki számára újdonság.","shortLead":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval...","id":"20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100351c8-8323-4a29-b2a3-d7c8bd9844ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","timestamp":"2020. április. 30. 18:13","title":"Két új, jó árú Redmi telefon érkezett, itt a Note 9 és a Note 9 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és szórakoztatóipar területén dolgozók állását veszélyezteti leginkább a koronavírus-járvány.","shortLead":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és...","id":"20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b9aa-6ffe-4817-9b67-4218413be2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","timestamp":"2020. április. 30. 18:25","title":"A magyar munkahelyek közel fele veszélybe kerülhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]