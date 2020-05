Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban. ","shortLead":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez...","id":"20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d1aae-ba10-46a9-b261-667a76020e6f","keywords":null,"link":"/360/20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is \"knightriderezik\", csak nem látjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9bcb2-7ff0-4405-8f7f-fad230669004","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokéves mélypontjára zuhant a Nap aktivitása, ám hiába csendes központi csillagunk, nem áll meg a globális felmelegedés. A NASA szerint ugyanis az emberi tevékenység következtében a légkörbe került szén-dioxid által okozott megnövekedett üvegházhatás bőven kompenzálja az esetleges hűtő hatást.","shortLead":"Sokéves mélypontjára zuhant a Nap aktivitása, ám hiába csendes központi csillagunk, nem áll meg a globális...","id":"20200522_Hiaba_a_naptevekenyseg_minimuma_nem_all_le_a_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9bcb2-7ff0-4405-8f7f-fad230669004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd11d7f-e6b3-40be-af1d-80c87aaa3767","keywords":null,"link":"/zhvg/20200522_Hiaba_a_naptevekenyseg_minimuma_nem_all_le_a_felmelegedes","timestamp":"2020. május. 22. 11:59","title":"Hiába a naptevékenység minimuma, nem áll le a felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges intelligencia könnyebben felismerheti az újabb kártevőket.","shortLead":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges...","id":"202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e47e6-4106-47ac-8302-b20f354e8fba","keywords":null,"link":"/360/202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","timestamp":"2020. május. 22. 15:30","title":"99%-os pontossággal szúrja ki a számítógépes vírusokat a Microsoft és az Intel új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih intézkedett.","shortLead":"A Nébih intézkedett.","id":"20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61863b1b-d76d-4c13-81a6-b1b8727ca471","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","timestamp":"2020. május. 23. 10:56","title":"Magyarországra is érkezett a szalmonellás lengyel baromfiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","shortLead":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","id":"20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea02ab-0bc7-4a5c-8166-e519c800b10b","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","timestamp":"2020. május. 22. 08:48","title":"Hungarikum lett a csíksomlyói búcsú és a tiszavirágzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","shortLead":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","id":"20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc086db-678a-4f6d-91eb-5ae8e8e5feb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","timestamp":"2020. május. 22. 21:10","title":"Új park várja a kirándulókat Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]