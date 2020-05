Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon a miniszterelnökön, hogy miért támogatja a határon túli magyarokat.","shortLead":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon...","id":"20200529_jobbik_ungar_peter_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2aefa-e1d7-4c9f-8d79-151439519bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_jobbik_ungar_peter_","timestamp":"2020. május. 29. 16:07","title":"Ungár: A Jobbik elnöke bízzon magában, neki is lehet hatása a kilépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c4833-967c-4894-bf58-a665c723d8d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kisebb-nagyobb mértékben, de a kormány hatalmi ambícióit látta olvasóink döntő többsége a különleges jogrend mögött, ennek ellenére nagy részük betartotta a szabályokat. Május közepén kérdeztük oldalunk látogatóit arról, hogyan érintette őket a járvány, mit gondolnak a kormány, illetve a polgármesterek tevékenységéről. Most az utóbbi adatokat elemeztük.","shortLead":"Kisebb-nagyobb mértékben, de a kormány hatalmi ambícióit látta olvasóink döntő többsége a különleges jogrend mögött...","id":"20200530_karantenkerdoiv_koronavirus_jarvany_orban_felhatalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67c4833-967c-4894-bf58-a665c723d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57accd0-5167-4739-88e7-57dc94c39f25","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_karantenkerdoiv_koronavirus_jarvany_orban_felhatalmazas","timestamp":"2020. május. 30. 07:00","title":"Karácsonynak négyest adtak, Orbánt inkább gyanakvással figyelték a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","id":"20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021872e6-7dea-48ee-a068-0fbda7d73d20","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 28. 21:53","title":"Tarlós: Félő, hogy hamarosan bekövetkezik az állapot, amikor már nem lehet felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]