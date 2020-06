Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány képernyőképet is látni róla.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány...","id":"20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6859e371-4cc6-4bc7-907c-d701adfb7f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. június. 09. 09:03","title":"Képeken már láthatja: így fog kinézni a telefonján az új Facebook, amikor sötétre kapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai országok több szempontból is sikeresebben kezelték az egészségügyi válságot, mint Nyugat-Európa. A feltételezett okok között az időben bevezetett korlátozó intézkedések mellett az is szerepel: Európa keleti felén az emberek pontosan tisztában vannak vele, milyen borzalmas állapotban van az egészségügy, így mindent hajlandók megtenni, hogy elkerüljék a katasztrófát. A legfontosabb kérdés mégis az, hogy a viszonylagos siker miatt a térségben komolyan veszik-e az októberre várt második hullámot. ","shortLead":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai...","id":"20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c8227-f541-4556-a82d-c1b6bd6d68a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","timestamp":"2020. június. 09. 06:30","title":"Miért kezelte jobban a koronavírust Kelet-Európa, és mire lesz ez elég a második hullámban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült megszereznie egy titkos kormányzati prezentációt, amiből kiderül, hogyan készül a kormány magyart küldeni a versenypályára és az űrbe. ","shortLead":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült...","id":"20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9ef34-041d-4e17-b548-0a8482f31a62","keywords":null,"link":"/360/20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","timestamp":"2020. június. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az új magyar Forma–1-es pilóta legyen űrhajós is! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","shortLead":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","id":"20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72deedfb-c393-4297-b43e-f0d79e5c1d65","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","timestamp":"2020. június. 09. 11:55","title":"Gigantikus állatszobrokat rendelt 667 millióért a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","id":"20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e61861-14da-4c33-bfa6-240e1fbc4102","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","timestamp":"2020. június. 09. 11:59","title":"Lezuhant egy férfi a Jégpalota tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es kiadása.","shortLead":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es...","id":"20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad1f2a-9432-4f6c-845d-ce4cd840583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","timestamp":"2020. június. 10. 10:33","title":"Igen jó hírt kaptak a régi iPhone-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]